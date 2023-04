Bonus, cessione crediti sbloccata 

I forzieri delle banche si sono riaperti. I crediti fiscali legati ai bonus ristrutturazione, rimasti per mesi incagliati nella pancia delle imprese edili della Sardegna, potranno finalmente essere venduti da queste ultime agli istituti finanziari in cambio di preziosissima liquidità.

Lo stallo sulla compravendita dei crediti è stato rotto da Unicredit, che lunedì ha annunciato prima di tutti la ripartenza degli acquisti. Una scelta però che potrebbe presto essere seguita anche da altri istituti di credito e da Poste italiane.

La novità è stata accolta con soddisfazione dalle aziende isolane del settore, preoccupate comunque per l'assenza di una strategia che in futuro possa sostituire con altrettanta efficacia quella che fece partire nel 2020 il maxi piano Bonus 110%.

Cambio di rotta

Il clima è di certo più sereno. Grazie anche alle rassicurazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha più volte lanciato appelli proprio ai grandi gruppi finanziari affinché riavviassero le acquisizioni dalle aziende in difficoltà.

«L’iniziativa aiuterà imprese, professionisti e artigiani a liberare spazio fiscale e ottenere liquidità», ha confermato il ceo di Unicredit Andrea Orcel. «Un elemento importante per tornare alla migliore capacità operativa e commerciale».

Le condizioni

La banca ovviamente ha fissato paletti rigidissimi per mettersi al riparo da eventuali effetti imprevisti: l’offerta è infatti rivolta a chi ha maturato i crediti a fronte di sconto in fattura per le sole spese sostenute nel 2022. L’ammontare complessivo del credito per singola pratica dovrà inoltre essere superiore a 10mila e inferiore ai 600mila euro e la pratica dovrà essere in possesso di tutta la documentazione richiesta nel corso dell’istruttoria, con asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento, oltre che il codice univoco.

All’origine dello sblocco c’è un sistema di cessione multipla dei crediti che verranno prima acquistati da Unicredit e poi rivenduti a una società di cartolarizzazione che li cederà successivamente a clienti terzi sotto forma di prodotti finanziari. Un meccanismo talmente efficiente che lo stesso istituto ha già annunciato di aver perfezionato sei accordi simili con importanti player di mercato per la ri-cessione dei crediti. E altri undici accordi sarebbero in dirittura di arrivo.

Reazioni

Silvio Alciator, di Ance Sardegna, l’associazione dei costruttori di Confindustria, vede il bicchiere mezzo pieno. «La riapertura delle banche agli acquisti di crediti fiscali è un’ottima notizia per dare nell’immediato ossigeno alle imprese prive di risorse per andare avanti. Ma non risolve certo i problemi per i cantieri aperti dal 2023 in poi, esclusi dalla misura. Il Governo ha perciò la necessità di garantire misure di sostegno al settore edile che permettano di non rallentarlo dopo il boom di questi anni. L’unica alternativa al Superbonus potrebbero essere solo gli effetti del Pnrr, ma sul piano di resilienza ci sono troppe incognite che devono essere spazzate al più presto per mantenere in vita il comparto».

