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Quartucciu.
11 novembre 2026 alle 01:08

Bonus centri estivi, istanze in scadenza 

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C’è tempo fino al 26 novembre per richiedere il contributo comunale destinato alle famiglie con figli minorenni che hanno frequentato, o ancora frequentano, le attività organizzate dai centri estivi o dai servizi socio-educativi del territorio, nel periodo da giugno a dicembre 2026. Possono presentare domanda i nuclei residenti con un Isee non superiore a 25mila euro, purché non abbiano già beneficiato di altri rimborsi pubblici nel 2026. Chi ha un Isee sino a 15mila euro potrà avere un rimborso massimo di 500 euro, mentre 400 euro saranno il tetto massimo per la fascia tra 15mila e 25mila euro. L’importo non potrà comunque superare la retta sostenuta e potrà essere rimodulato, e ripartito proporzionalmente, se le risorse arrivate al Comune non dovessero bastare a coprire tutte le richieste. Il modulo deve essere presentato per ogni figlio a mano, tramite raccomandata A/R oppure mandando una mail a protocollo.quartucciu@legalmail.it.

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