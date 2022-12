Bonus cani per pagare le cure veterinarie 

Alcuni giorni fa l’assessora, insieme al Comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru e ai suoi collaboratori, l’assessora ha fatto un sopralluogo al canile Shardana di Selargius, che ospita i cani affidati ndai vicini Comuni dell’hinterland con cui ha una convenzione compreso Monserrato. «Rientra nei normali controlli previsti dal contratto d'appalto in vigore – spiega –. Controlli che hanno l’obiettivo di verificare l'esistenza in vita degli animali d'affezione affidati al canile e accertare che ci siano le idonee condizioni igieniche di mantenimento nel rifugio. Abbiamo constatato che la custodia avviene garantendo un elevato stato di benessere agli animali, ai quali vengono garantiti cure veterinarie costanti e superfici che consentono, in orari prestabiliti, lo sgambamento».

«Sosterremo le famiglie che hanno cani, fornendo servizi come il pagamento delle cure veterinarie». L’assessora con delega al Benessere animale, Paola Piroddi, annuncia la strategia del Comune per combattere l’emergenza randagismo che ogni anno costa al Comune oltre 100mila euro.

La strategia

Diversi i punti. «Realizzeremo una campagna di sensibilizzazione e incentivazione alle adozioni anche tramite queste forme di sostegno ai proprietari – spiega l’assessora -. Stiamo valutando le condizioni per far partire azioni costanti di sterilizzazione e microchippatura. Grande attenzione anche ai numerosi gatti presenti nel territorio comunale che spesso vengono accolti nel canile Shardana». Piroddi aggiunge anche che a breve verrà presentato, insieme al primo cittadino, il programma delle politiche che il Comune metterà in campo sugli animali con l'adozione del regolamento sul Benessere animale.

Il sopralluogo

Alcuni giorni fa l’assessora, insieme al Comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru e ai suoi collaboratori, l’assessora ha fatto un sopralluogo al canile Shardana di Selargius, che ospita i cani affidati ndai vicini Comuni dell’hinterland con cui ha una convenzione compreso Monserrato. «Rientra nei normali controlli previsti dal contratto d'appalto in vigore – spiega –. Controlli che hanno l’obiettivo di verificare l'esistenza in vita degli animali d'affezione affidati al canile e accertare che ci siano le idonee condizioni igieniche di mantenimento nel rifugio. Abbiamo constatato che la custodia avviene garantendo un elevato stato di benessere agli animali, ai quali vengono garantiti cure veterinarie costanti e superfici che consentono, in orari prestabiliti, lo sgambamento».

I dati

Attualmente i cani recuperati a Monserrato e custoditi a Shardana sono 64. Di questi, 23 sono entrati nel canile quest’anno. Il fenomeno dell’abbandono, dunque, non cessa, come accade ovunque, ma il Comune corre ai ripari per far sì che sempre più persone possano essere sensibilizzate e perciò ridurre quanto più possibile il numero degli abbandoni, se non addirittura azzerarlo. Per ogni cane la spesa per il Comune è di poco più di 3 euro giornalieri: cifra che va a coprire i costi per l’alimentazione e l’acquisto dei medicinali. La spesa media annualmente sostenuta dal Comune invece è di circa 110mila euro. Per quanto concerne le adozioni, quest’anno 12 cani hanno trovato una famiglia di Monserrato con cui vivere.

L’area cani

Intanto, sono ripresi i lavori per la realizzazione di un’area cani in via Galilei. «Sono previste due zone, una per quelli di piccola taglia e l’altra per quelli di taglia grossa – spiega Piroddi -. Abbiamo completato la recinzione e stiamo ultimando gli impianti di irrigazione. La prossima settimana sistemeremo il prato di 1.100 metri quadrati con irrigazione automatica. Ci saranno piante, panchine, fontanelle, cestini, una condotta fognaria ed è stata installata una telecamera». I lavori si concluderanno entro l’anno, promette. Il costo dell’intervento è di circa 40mila euro.

