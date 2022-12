Bonus bollette per 300mila sardi  

In realtà, l’ammontare del bonus sarà dipendente da una serie infinita di variabili che comprendono non solo il reddito, ma anche il numero dei componenti del nucleo familiare e i consumi medi di luce e gas. Nonché la zona climatica dei residenti, che concederà più soldi quindi a chi vive in un territorio dalle temperature medie annuali più basse.

Il caro energia morde anche nell’Isola e in aiuto dei sardi potrebbe presto arrivare una versione rafforzata del bonus sociale per le bollette di luce e gas dei sardi. Dal 2023 il sussidio statale per i nuclei numerosi e bisognosi dovrebbe con tutta probabilità cambiare faccia, allargando la platea dei beneficiari fino a interessare in Sardegna almeno 300mila famiglie, sempre più in difficoltà a causa dell’inflazione del caro energia.

Novità

I nuovi parametri sono al vaglio dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che è pronta a innalzare dal prossimo anno la soglia di reddito Isee, da 12mila a 15mila euro, di chi potrà richiedere il sussidio, estendendo di fatto il diritto a quasi la metà delle famiglie sarde.

Ipotesi

L’impianto del bonus modificato si baserà su scaglioni di reddito ancora non definiti al centesimo. Le ipotesi più accreditate parlano comunque di più fasce: la prima arriverà fino a un reddito annuale di 8.265 euro, entro il quale si potrà ottenere il 100% del bonus. Chi denuncerà invece fino a 12mila euro potrà invece incassare tra il 70 e l’80% dell’ammontare pieno del bonus. Percentuale che andrà poi a diminuire tra il 50 e il 60% dell’intero sussidio per coloro che hanno un reddito tra 12mila e 15mila euro.

Importo

Per orientarsi almeno sull’ammontare del bonus si dovrebbe prendere come riferimento la vecchia versione. Per il trimestre ottobre-dicembre 2022, il bonus sociale elettrico ha previsto uno sconto mensile dagli 86 euro, per le famiglie fino a 2 componenti, ai 123 euro per le famiglie con oltre quattro persone.

Le tariffe sul gas varieranno come detto in base al tipo di utilizzo e alla zona climatica. Nell'arco dei tre mesi in corso da ottobre, per le famiglie fino a quattro componenti lo sconto è andato dai 277 euro per le zone A e B (le più calde), a 1.436 per la zona climatica E (la più fredda). Per le famiglie con più di quattro componenti il taglio alle bollette trimestrali è stato di 440 euro per le zone più calde e di 2.058 euro per le zone più fredde.

Criteri

La buona notizia è che gli utenti dovranno fare il minimo sforzo e limitarsi a inoltrare una richiesta all’Inps. Sarà poi l'Istituto di previdenza a indicare i nuclei che hanno i criteri per accedere al bonus sociale bollette. Il passaggio successivo sarà la trasmissione dei dati ai fornitori di energia, che così a loro volta applicheranno lo sconto direttamente in bolletta.

L’annuncio della nuova boccata di ossigeno è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale dell’Arera, il garante per l’energia, dell’aumento delle tariffe del gas domestico di oltre il 13%. Un’impennata dei prezzi quasi a sorpresa dopo il report sui consumi nazionali di gas che vedeva il nostro Paese in netto calo rispetto all’anno scorso.

