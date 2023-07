Bonus bollette idriche, le risorse non bastano 

Brutte notizie per alcuni dei richiedenti del bonus idrico, un contributo garantito anche a Sestu a chi ha difficoltà a pagare la bolletta dell’acqua, in base al proprio Isee. L’importo assegnato al Comune non è sufficiente al finanziamento per tutti quelli che lo hanno richiesto. Sono state infatti accolte 427 richieste, ma 121 sono rimasti fuori, risultando idonei non beneficiari. Sul sito internet del Comune nella sezione “Notizie” o in “Politiche Sociali” è visionabile l’elenco completo, con i numeri identificativi dei richiedenti.

