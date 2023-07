Bonus bici, fino a 500 euro dal Comune 

Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per presentare la richiesta sul sito del Comune e ottenere uno sconto fino a 500 euro sull’acquisto di una nuova bicicletta. Ma considerato che a disposizione ci sono 400mila euro (fondi React-Eu), è verosimile che i fondi finiranno in 24-48 ore. Arriva (da oggi via libera alle domande) “Shift to bike” (“passa alla bici”), il progetto del Comune che incentiva il trasporto sostenibile (stavolta in bicicletta) in alternativa all’uso dell’auto privata. La promozione punta a incentivare, in modo sostanziale, un cambiamento radicale nelle abitudini di mobilità dei cittadini che, lasciando l’auto a casa, potranno così contribuire fattivamente a migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’inquinamento atmosferico e il traffico urbano. «Il bonus rappresenta una possibilità in più per i cittadini, non certo di un obbligo», premette il sindaco Paolo Truzzu.

Come ottenere l’incentivo

Sono due i bonus previsti: c’è quella da 500 euro, per chi acquista una bicicletta a pedalata assistita, e l’altro da 150 euro per chi invece acquista una bicicletta tradizionale (muscolare). Potranno richiedere il contributo tutti i cittadini residenti a Cagliari ma anche tutti i non residenti che però lavorano in città per un’azienda o una scuola che ha nominato un mobility management e approvato un piano di spostamento casa-lavoro o casa-scuola. Importante: potrà richiedere il bonus un solo componente per nucleo familiare. Il bonus, che deve essere richiesto sul sito del Comune (sezione istanze online) previo accreditamento con Spid o carta di identità elettronica, può essere concesso solo per mezzi di nuova fabbricazione e non potrà superare il 50% del prezzo finale (Iva inclusa). Per ottenere l’incentivo occorre una copia carta d’identità fronte e retro e la ricevuta fiscale relativa all’acquisto della bicicletta. Nella ricevuta dovranno essere presenti il codice fiscale dell’acquirente, la marca e il nome del modello, il numero di telaio, il prezzo, la dichiarazione di conformità all’articolo 50 del codice della Strada, timbro e firma del venditore sulla fattura, una documentazione fotografica delle bici. Le richieste ritenute idonee saranno liquidate con accredito sul codice Iban indicato al momento della richiesta.

La graduaotria

Premesso che il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni simili (per le bici), «potremo soddisfare le richieste fino a esaurimento delle risorse. Poi se ci saranno idonei non beneficiari, vedremo in base alle risorse che riusciremo a trovare», dice ancora Truzzu. Tradotto: come già accaduto per lo sconto del 90% per l’abbonamento per il bus, anche in questo caso sverrà stilata una graduatoria che rimarrà “aperta” nell’eventualità che dovessero arrivare nuove risorse per soddisfare tutte le richieste. «Si tratta di un’altra azione concreta che ha come obiettivo quello di incentivare i cagliaritani a scegliere di spostarsi nella nostra città in bicicletta», dice l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu.

