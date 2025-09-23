VaiOnline
Lanusei.
24 settembre 2025 alle 00:38

Bonus beffa per le neo mamme 

«Sessanta minuti? Distanze calcolate solo con Google Maps» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sessanta minuti. Oltre tale limite (la distanza in auto da un punto nascita aperto), vengono individuati i Comuni di residenza delle partorienti che potranno accedere al bonus regionale di 1500. A Lanusei, il punto nascita è chiuso da quattro anni. Il decreto di mamma Regione sembra riferirsi alle mamme ogliastrine quando nelle prime righe evoca “il disagio delle partorienti per mancanza di un punto nascita”. È una mera illusione, un gioco di prestigio. Ci sono partorienti di prima categoria (oltre i 60 minuti) e di seconda e non premiata categoria (entro i 60 minuti). L’oretta necessaria a raggiungere il San Francesco schivando mucche, cantieri e neve, in un giorno normale, senza un bimbo nella pancia. Ma questo è un altro discorso. Dai Comuni aventi diritto al bonus restano fuori in Ogliastra Lanusei, Arzana, Villagrande, Elini, Gairo e Ilbono.

Elemosina

Salvatore Acampora, neo genitore di Lanusei, ex vicesindaco, osserva: «Senza fare una lezione di italiano questo decreto riscrive la parola elemosina. Va bene le Isole minori, ma allargare il discorso e farne una questione di chilometri è ridicolo. Qui c’è un calcolo fatto con Google maps da uno che non conosce la strada. Ma se anche ci fosse l’indennizzo a Lanusei sarebbe comunque una beffa. Si fa questa pezza minuscola per un buco enorme. Bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che il Punto nascita rimarrà chiuso».

Domande

Dalla lettura dei criteri di assegnazione emergono due domande. Come sono stati calcolati i minuti? E ancora. Perché una mamma che obbligatoriamente deve partorire a Cagliari (oltre la barriera dei 60 minuti) viene esclusa? Da Lanusei solo lo scorso anno dodici mamme sono state seguite a Cagliari con tutte le spese che ne conseguono. Nadir Congiu, (Psd’Az), consigliere comunale di opposizione a Lanusei, spiega: «Questo decreto è il solito tampone attraverso la quale riversare risorse pubbliche perché la giunta regionale, che ha fatto della sanità un suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, non trova soluzioni strutturali. Faccio un appello a tutti gli amministratori affinché denuncino questa poco dignitosa presa in giro della Regione nei confronti delle famiglie dell'intera provincia e degli altri territori disagiati». Michele Muggianu è il segretario territoriale Cisl. «Noi ci battiamo per la riapertura del punto nascita. Ma andando oltre non si capisce quale sia la ratio di questo decreto. Tu devi rimborsarmi le spese se mi costringi a partorire a Cagliari o Nuoro. Dobbiamo capire per quale motivo siano state escluse queste mamme». All’inizio del prossimo anno la galleria di Correboi, snodo verso Nuoro e l’ospedale, chiuderà per lavori di manutenzione. Nessuna mamma avrebbe avuto il bonus disagio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto