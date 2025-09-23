Bonus beffa per le neo mamme 

Sessanta minuti. Oltre tale limite (la distanza in auto da un punto nascita aperto), vengono individuati i Comuni di residenza delle partorienti che potranno accedere al bonus regionale di 1500. A Lanusei, il punto nascita è chiuso da quattro anni. Il decreto di mamma Regione sembra riferirsi alle mamme ogliastrine quando nelle prime righe evoca “il disagio delle partorienti per mancanza di un punto nascita”. È una mera illusione, un gioco di prestigio. Ci sono partorienti di prima categoria (oltre i 60 minuti) e di seconda e non premiata categoria (entro i 60 minuti). L’oretta necessaria a raggiungere il San Francesco schivando mucche, cantieri e neve, in un giorno normale, senza un bimbo nella pancia. Ma questo è un altro discorso. Dai Comuni aventi diritto al bonus restano fuori in Ogliastra Lanusei, Arzana, Villagrande, Elini, Gairo e Ilbono.

Elemosina

Salvatore Acampora, neo genitore di Lanusei, ex vicesindaco, osserva: «Senza fare una lezione di italiano questo decreto riscrive la parola elemosina. Va bene le Isole minori, ma allargare il discorso e farne una questione di chilometri è ridicolo. Qui c’è un calcolo fatto con Google maps da uno che non conosce la strada. Ma se anche ci fosse l’indennizzo a Lanusei sarebbe comunque una beffa. Si fa questa pezza minuscola per un buco enorme. Bisognerebbe avere il coraggio di ammettere che il Punto nascita rimarrà chiuso».

Domande

Dalla lettura dei criteri di assegnazione emergono due domande. Come sono stati calcolati i minuti? E ancora. Perché una mamma che obbligatoriamente deve partorire a Cagliari (oltre la barriera dei 60 minuti) viene esclusa? Da Lanusei solo lo scorso anno dodici mamme sono state seguite a Cagliari con tutte le spese che ne conseguono. Nadir Congiu, (Psd’Az), consigliere comunale di opposizione a Lanusei, spiega: «Questo decreto è il solito tampone attraverso la quale riversare risorse pubbliche perché la giunta regionale, che ha fatto della sanità un suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, non trova soluzioni strutturali. Faccio un appello a tutti gli amministratori affinché denuncino questa poco dignitosa presa in giro della Regione nei confronti delle famiglie dell'intera provincia e degli altri territori disagiati». Michele Muggianu è il segretario territoriale Cisl. «Noi ci battiamo per la riapertura del punto nascita. Ma andando oltre non si capisce quale sia la ratio di questo decreto. Tu devi rimborsarmi le spese se mi costringi a partorire a Cagliari o Nuoro. Dobbiamo capire per quale motivo siano state escluse queste mamme». All’inizio del prossimo anno la galleria di Correboi, snodo verso Nuoro e l’ospedale, chiuderà per lavori di manutenzione. Nessuna mamma avrebbe avuto il bonus disagio.

RIPRODUZIONE RISERVATA