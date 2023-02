Bonus asilo nido, polemica in Consiglio 

La minoranza di Bari Sardo interroga il sindaco, Ivan Mameli, sulle modalità di erogazione dei bonus. L’ente ha beneficiato per l’annualità 2022 dei contributi regionali utili ad abbattere la retta e permettere alle famiglie di usufruire del servizio a prezzo inferiore o a costo zero. «L’importo di 15.290 euro è risultato insufficiente, in quanto soltanto nel primo semestre è stato adoperato li 90 per cento del totale, destinando al secondo semestre soltanto il restante 10 per cento. L’esigua somma per il secondo semestre ha permesso di accogliere solo le prime 6 domande di una graduatoria di 37 richieste, tutte idonee. Chiediamo al sindaco quali siano le ragioni per cui si sia verificato un tale disequilibrio tra le somme adoperate per il primo semestre e quelle destinate al secondo semestre del 2022 e come intenda agire». Mameli ha replicato: «È evidente che il nido comunale, fosse sottodimensionato rispetto alla domanda reale. Siamo l’unica amministrazione che, dopo 15 anni, proprio nel 2022 ha incrementato di 6 unità il numero dei posti autorizzati. Posti che aumenteranno ulteriormente nel 2023 grazie al finanziamento del Pnrr ottenuto di recente da questa amministrazione». (ro. se.)

