Bonus anziani fino a 1.400 euro 

Partirà nel 2025 il bonus sperimentale per anziani over 80: una prestazione universale per i cittadini con gravi situazioni di inabilità e Isee sotto i 6mila euro, che prevede cifre fino a quasi 1.400 euro al mese per i più bisognosi. Di questi, 850 euro potranno essere spesi solo per badanti, caregiver o strutture di cura. Il decreto legislativo approvato dal governo Meloni nell'ultimo Consiglio dei ministri ha stanziato 500 milioni di euro per il periodo 2025-2026, che serviranno a integrare l'assegno di accompagnamento da 531 euro. L'erogazione dovrebbe partire il 1° gennaio dell’anno prossimo e durare fino al 31 dicembre 2026. Ma l’obiettivo del Governo è quello di renderla strutturale.

Il testo

Giovedì scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che attua la legge delega per l’autosufficienza (legge 33 del 23 marzo 2023), una delle riforme previste dal Pnrr, attesa da anni.

Il testo del provvedimento introduce misure per «prevenire la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e per l’invecchiamento attivo», e politiche a favore degli anziani che coinvolgono quasi tutti i ministeri con provvedimenti che vanno dalla telemedicina al co-housing, dall’assistenza sociale al turismo lento, dalla formazione, inclusa quella informatica, al contrasto all’isolamento, fino all’adozione di cani e gatti e la promozione della mobilità attraverso l’uso dei trasporti pubblici.

I requisiti

In Italia gli anziani (over 65) sono 14 milioni, di cui 3,8 milioni non autosufficienti. La platea di possibili beneficiari, per i primi anni, sarà comunque ridotta. Infatti, potranno ottenere la prestazione universale solo coloro che rispettano tre requisiti: hanno almeno 80 anni di età, un gravissimo bisogno assistenziale già certificato dall'Inps, e un Isee familiare al di sotto dei 6mila euro. Nelle stime del governo, saranno circa 25mila le persone in tutta Italia che avranno accesso alla misura.

Il sostegno

Il sostegno deciso dal Governo per aiutare gli anziani in difficoltà è composto da una quota fissa in denaro pari a 531,76 e da una integrativa (cioè l’assegno di assistenza) per l’acquisto di servizi e contratti, di 850 euro: l’ammontare complessivo della prestazione universale arriva quindi a 1.381,76 euro al mese.

Gli 850 euro potranno essere utilizzati per l’acquisto di servizi e contratti: serviranno quindi a pagare persone che si occupano della cura dell’anziano (badanti o caregiver) o strutture dove la persona è in cura. L’assegno di assistenza si cumula all’assegno di inclusione. Ma è invece in alternativa agli assegni per contratti e servizi già erogati in alcune regioni d’Italia: si dovrà scegliere quale assegno avere.

Sarà l’Inps a erogare la cifra dovuta a tutti coloro che hanno i requisiti necessari.

