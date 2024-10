«Bonus ai dipendenti, dubbi sulla delibera» 

I riflettori sono puntati su una delibera di Giunta, la numero 114, che ha per oggetto la variazione numero 3 al Bilancio di Previsione 2024-2026. Ad accendere i fari è il consigliere di CiviCa 2024 Giuseppe Farris. «L’unica cosa che si capisce è che la Giunta si è surrogata al Consiglio Comunale e ha applicato un avanzo di amministrazione», dice. Un potere eccezionale che può essere esercitato dalla Giunta, dice il Tuel, in via d’urgenza. «Ma delle ragioni di urgenza non c’è traccia. Emerge, però, che si stanno integrando gli stanziamenti di bilancio per l’appalto sui rifiuti. In particolare, per il 2024 vengono allocati ulteriori 1.272.657,98 per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art.45 d.lgs. 36/2023. Nel 2025 l'incremento è di € 249.306,21. L’articolo 45 del codice dei contratti pubblici disciplina le modalità attraverso cui è possibile destinare risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stazione appaltante, in questo caso, i dipendenti del servizio Igiene del suolo del Comune di Cagliari. Qualcuno penserà che sia un atto dovuto. Non è esattamente così. L’amministrazione sta riconoscendo (per scelta?) delle somme finalizzate agli incentivi per il Servizio Igiene del suolo? Di questo chiederemo conto in Consiglio».

