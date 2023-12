Bonus ai commercianti, le istanze sono solo quaranta 

Solo quaranta istanze su centocinquanta attività produttive potenziali destinatarie del contributo. Il bando de minimis, dedicato ai commercianti di Selargius messi in ginocchio dai rincari nei costi dell’energia elettrica, non registra il boom di domande come si ipotizzava.

Poche rispetto al fondo stanziato dal Comune, 250mila euro in tutto. «Le risorse che non verranno erogate andranno nell’avanzo di amministrazione», spiega l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu, che aggiunge: «Abbiamo fatto il possibile per andare incontro ai nostri commercianti in difficoltà e dare loro la possibilità di poter chiedere il contributo. Dopo una prima lista di attività destinatarie», ricorda, «il bando è stato modificato inserendo ulteriori codici Ateco inizialmente esclusi, così come si è provveduto a prorogare la scadenza per presentare le istanze. Di più non potevamo fare, soprattutto», aggiunge l’assessora Ragatzu, »non si potevano modificare i vincoli dei volumi di affari, del numero di dipendenti e ciò che riguarda la regolarità del pagamento delle tasse».

Il riferimento è ai requisiti previsti nel bando comunale, compreso quello che prevedeva la regolarità dei tributi Imu e Tari.

