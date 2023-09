Il Comune darà un bonus agli universitari per l’anno accademico 2022/2023. Un contributo è dedicato agli studenti universitari, un altro alla laurea. L’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha destinato, in totale, 2.500 euro. L’importo massimo, per studente, per entrambe le linee di intervento, ammonta a 600 euro l’uno. Le domande andranno presentate entro il 15 ottobre. ( g. pa. )