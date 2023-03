Bonus affitto, lo hanno chiesto 802 famiglie 

Boom di richieste per avere il bonus affitto dal Comune. Nei giorni scorsi il settore Servizi sociali ha stilato la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, i sussidi economici previsti dal Fondo nazionale per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto, definita in base alle istanze arrivate in Municipio entro la scadenza fissata per il 30 dicembre dello scorso anno.

Un fiume di richieste, come risulta dagli elenchi approvati dal settore di via Cilea: 802 le istanze risultate regolari e, pertanto, sono state ammesse. Mentre settantacinque risultano incomplete, doppie o prive dei requisiti richiesti, come specificato nella determinazione firmata dalla dirigente dell’assessorato ai Servizi sociali.

Richieste aumentate

Un aumento di richieste rispetto allo scorso anno - quando le istanze finanziate erano state poco più di 500 - tendenza che conferma la situazione di difficoltà, accentuata dalla pandemia, vissuta da tante famiglie quartesi. Le stesse che da tempo bussano alla porta del Comune - nello specifico dell’assessorato di via Cilea - in cerca di un aiuto per poter pagare spesa e bollette, e riuscire ad arrivare a fine mese. Numeri che si sommano ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre 1.700 quartesi che a breve saranno chiamati a lavorare con i progetti di pubblica utilità messi in campo dal Comune.

