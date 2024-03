Bonus affitto, ammesse 254 domande 

Via libera alla lista dei selargini che hanno diritto dal bonus affitto riferito al 2023. Nei giorni scorsi il settore Servizi sociali ha stilato la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, i sussidi economici previsti dal Fondo nazionale per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto, definita in base alle istanze arrivate in Municipio entro la scadenza.

Non poche richieste, come risulta dagli elenchi approvati dal settore di via Cilea: poco più di trecento istanze in tutto, di cui - a seguito della relativa istruttoria - 254 sono risultate regolari e, pertanto, sono state ammesse, mentre 48 risultano incomplete, doppie o prive dei requisiti richiesti, altre ancora presentate oltre la scadenza oppure con redditi superiori al tetto massimo previsto per legge, come specificato nell’apposito elenco pubblicato dal Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA