Bonus affitti, pronta la graduatoria 

Sono 117 i monserratini che potranno usufruire dell'aiuto del Comune per pagare l’affitto. È stata infatti pubblicata sul sito istituzionale, la graduatoria definitiva dei beneficiari che quindi riceveranno il contributo per i canoni di locazione previsto dalla legge nazionale 431, per l'anno 2022. A fare domanda sono stati in 122, ma 5 sono stati scartati per irregolarità o mancanza di requisiti. Tra i beneficiari ci sono 30 famiglie con anziani o disabili al loro interno. Monserrato ha ricevuto 238.345 euro dal servizio di Edilizia pubblica della Regione, per poter provvedere ad erogare l'aiuto economico a ogni beneficiario. Nella graduatoria provvisoria, uscita qualche settimana fa, gli ammessi erano 119. Ora che è uscita quella definitiva, consultabile su www.comune.monserrato.ca.it, il bonus, che parte da un minimo di 830 a un massimo di 2300 euro, verrà erogato a partire dai primi di marzo. (ste. lap.)

