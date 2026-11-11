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11 novembre 2026 alle 01:08

Bonus affitti, oltre mille beneficiari 

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Sono oltre mille le domande ammesse ai contributi per il sostegno alla locazione 2026. Una lista infinita di beneficiari contenuta nella determinazione firmata dalla dirigente del settore Politiche sociali, Lorena Cordeddu. L’atto chiude la fase dei ricorsi: dopo la pubblicazione degli elenchi provvisori, gli uffici hanno riesaminato le istanze contestate. Alla fine 1.042 sono risultate regolari, 51 sono state escluse perché incomplete, doppie o prive dei requisiti.

I contributi sono finanziati dal Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alle famiglie in difficoltà economica per pagare il canone d’affitto. Per ora è la rilevazione del fabbisogno, che serve a fotografare quante famiglie hanno diritto e quanto servirà per coprire i contributi. Il percorso segue il nuovo bando regionale, con gli indirizzi e le indicazioni per ripartire i fondi tra i Comuni. Quartu aveva pubblicato l’avviso ad agosto e gli elenchi provvisori a fine ottobre, con ricorsi possibili fino al 6 novembre. Ora si attende il passaggio successivo: la definizione degli importi e l’erogazione vera e propria, in base alle risorse che arriveranno dalla Regione per tutte le famiglie ammesse.

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