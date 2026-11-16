Un salvagente per chi ancora lotta con l’emergenza abitativa. Il Comune di Sestu ha pubblicato le liste degli ammessi e degli esclusi al «programma dei contributi integrativi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione», un aiuto importante, che dipende dall’Isee.

Sono 294 le domande accolte, una dozzina quelle rimaste fuori, per vari motivi, come l’Isee leggermente sopra al limite. Anche a Sestu i costi di una casa in affitto sono in crescita e quasi raddoppiati rispetto a dieci anni fa. «Dietro ogni domanda c’è una famiglia, una difficoltà e spesso una preoccupazione quotidiana», dice l’assessore alle Politiche sociali Mario Alberto Serrau, «sono consapevole di quanto il sostegno al pagamento dell'affitto possa fare la differenza. Continueremo a lavorare con impegno e attenzione per essere vicini a chi attraversa un momento di difficoltà visto il contesto economico così difficile».

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