Bonus a cronometro Sindaci all’attacco 

Il decreto n. 33 del 2025 della Regione Sardegna prevede l’erogazione di un contributo economico di 1.500 euro alle madri residenti in Comuni periferici o disagiati, dai quali non è garantita la presenza di un punto nascita entro 60 minuti di percorrenza. L’esclusione di sei Comuni ogliastrini dalla possibilità di ottenere il benefit ha provocato la reazione dei sindaci. «Ben venga il sostegno alle famiglie ma è fortemente riduttivo il criterio adottato dalla Regione, che fissa nello spartiacque dei 60 minuti in auto la soglia per stabilire chi abbia diritto o meno al contributo». Parola di Angelo Stochino, sindaco di Arzana, 70 chilometri da Nuoro.

Dal paese ai piedi del Monte Idolo verso Nuoro per percorrere 70 chilometri in 60 minuti occorre mantenere una media di 70 orari. Del tutto irrealistica viste le condizioni della strada con neve, ghiaccio e animali vaganti, che rendono gli spostamenti ancora più insostenibili.

Giampietro Murru è il sindaco di Ilbono, 73 chilometri da Nuoro «Una beffa nei confronti delle mamme del nostro paese. Non si fanno i calcoli in base ai chilometri ma al cronico isolamento e al disagio di cui portiamo addosso i segni». Tutti d’accordo sul punto che la vera soluzione resta la riapertura del punto nascite di Lanusei. «Un presidio fondamentale per l’Ogliastra – osserva Angelon Stochino – senza il quale non possiamo accettare che la salute e la sicurezza delle nostre comunità vengano misurate a colpi di cronometro».

