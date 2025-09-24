VaiOnline
Il caso.
25 settembre 2025 alle 00:32

Bonus a cronometro Sindaci all’attacco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il decreto n. 33 del 2025 della Regione Sardegna prevede l’erogazione di un contributo economico di 1.500 euro alle madri residenti in Comuni periferici o disagiati, dai quali non è garantita la presenza di un punto nascita entro 60 minuti di percorrenza. L’esclusione di sei Comuni ogliastrini dalla possibilità di ottenere il benefit ha provocato la reazione dei sindaci. «Ben venga il sostegno alle famiglie ma è fortemente riduttivo il criterio adottato dalla Regione, che fissa nello spartiacque dei 60 minuti in auto la soglia per stabilire chi abbia diritto o meno al contributo». Parola di Angelo Stochino, sindaco di Arzana, 70 chilometri da Nuoro.

Dal paese ai piedi del Monte Idolo verso Nuoro per percorrere 70 chilometri in 60 minuti occorre mantenere una media di 70 orari. Del tutto irrealistica viste le condizioni della strada con neve, ghiaccio e animali vaganti, che rendono gli spostamenti ancora più insostenibili.

Giampietro Murru è il sindaco di Ilbono, 73 chilometri da Nuoro «Una beffa nei confronti delle mamme del nostro paese. Non si fanno i calcoli in base ai chilometri ma al cronico isolamento e al disagio di cui portiamo addosso i segni». Tutti d’accordo sul punto che la vera soluzione resta la riapertura del punto nascite di Lanusei. «Un presidio fondamentale per l’Ogliastra – osserva Angelon Stochino – senza il quale non possiamo accettare che la salute e la sicurezza delle nostre comunità vengano misurate a colpi di cronometro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 