«Bonus 110%, traditi dallo Stato» 

Insieme ai compagni di sventura di tutta Italia anche gli “esodati” sardi del Superbonus hanno protestato davanti alla sede locale del ministero delle Finanze per chiedere al Governo lo sblocco dei crediti fiscali incagliati e per ora invendibili a banche o finanziarie.

Il sit-in organizzato ieri a Cagliari ha fatto emergere storie drammatiche di famiglie costrette a lasciare per mesi l’abitazione durante le ristrutturazioni o vivere in case-cantiere in attesa che i lavori finiscano. Lavori bloccati proprio per l’impossibilità di rivendere i crediti fiscali accumulati e ottenere quindi le risorse necessarie a pagare le imprese.

Testimonianze

«Ci sentiamo traditi dallo Stato», dice amareggiato Aldo Pusceddu. «Ho investito 80mila euro con il Superbonus perché era un’occasione imperdibile e ora mi ritrovo con la ristrutturazione incompleta perché nessuno ormai vuole comprare i miei crediti».

Ester Bandinu entra nel dettaglio di una situazione paradossale. «In realtà i crediti che abbiamo accumulato possono essere venduti, ma chi è disposto a comprarli offre condizioni quasi da strozzinaggio, mettendo sul piatto una cifra di gran lunga inferiore al valore delle detrazioni».

E così centinaia di persone in Sardegna (il gruppo che si è dato appuntamento ieri a Cagliari è uno dei tanti ed è ironicamente composto da 110 membri) si ritrovano in un vicolo cieco.

L’alternativa alla vendita dei crediti è infatti la detrazione nella dichiarazione dei redditi», prosegue Bandinu. «Ma tanti di noi vivono con redditi medio bassi e non hanno certo la capienza fiscale per poter scaricare decine di migliaia di euro ogni anno».

Soluzioni

I cittadini chiedono un incontro con le istituzioni per risolvere una situazione intricata. «Il Superbonus 110% e il meccanismo della cessione dei crediti sono diventati una trappola senza uscita per famiglie, imprenditori e professionisti», dicono gli esodati.

«Eppure le soluzioni non sono tante», conclude Bandinu. «Il Governo deve intervenire per sbloccare la vendita dei crediti vigilando però che li si acquisti a condizioni accettabili. E lo deve fare in fretta, perché ogni giorno perso è un giorno in più del calvario di tante famiglie, le più sfortunate delle quali da mesi vivono in affitto o da parenti in attesa di tornare a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA