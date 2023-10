«Bonus 110, senza proroga sarà caos» 

La doccia fredda arrivata mercoledì dal Parlamento non ha raffreddato gli animi dei costruttori sardi. Anzi, il no definitivo alla proroga per il Superbonus 110 per i condomìni oltre il prossimo 31 dicembre ha innescato un incendio nel settore costruzioni, preoccupato di perdere tutto dopo gli ultimi anni di boom generato proprio dagli eco-incentivi edilizi.

All’indomani del voto in Aula le associazioni di categoria hanno lanciato l’ennesimo allarme chiedendo più tempo per i cantieri già avviati almeno al 30%. Qualche mese aggiuntivo per chiudere così i lavori e non perdere le detrazioni.

Previsioni

Silvio Alciator, rappresentante dell’Ance Sardegna, l’associazione delle imprese edili affiliate a Confindustria, snocciola numeri da brividi: «Se il Governo non tornerà sui propri passi e non concederà almeno una proroga per completare i lavori già avviati, si stima che 26.000 cantieri non saranno ultimati entro il 2023 e oltre 200.000 famiglie in Italia saranno coinvolte nel problema».

Sulla stessa linea il presidente nazionale di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano: «Sul Superbonus occorrono soluzioni urgenti che garantiscano la gestione dei lavori già avviati e la liquidità delle aziende». L’imprenditore è convinto che «serva quindi ridefinire una politica sostenibile sui bonus fiscali in edilizia che tenga conto dell’esperienza maturata in questi anni, delle esigenze del sistema economico e del bisogno di favorire una politica industriale di sostegno alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio immobiliare»

Paura

Delpiano non nasconde le enormi paure della categoria: «Ora l’urgenza è evitare il fallimento delle aziende, il blocco dei lavori, il proliferare di contenziosi. Siamo preoccupati per la mancata proroga dei lavori condominiali già avviati, il rischio concreto è quello di una rincorsa esasperata a concludere i lavori e a fatturare entro fine anno per accedere al 110%. Occorre approvare immediatamente un’estensione temporale di almeno 6 mesi per i condomini che abbiano già ultimato a settembre il 30% dei lavori. Si tratta di una misura determinante per la sopravvivenza di moltissime aziende e che non genererebbe aggravi ulteriori per le casse pubbliche».

Il leader Aniem non dimentica nulla: «Ora fronteggiamo le due criticità emergenziali: il rischio di blocco dei lavori nei condomini e il gravissimo problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo a rischio il futuro delle aziende e dei lavoratori del settore».

Appello

Alciator vuole anche spazzare il campo da una comunicazione distorta che ha messo alla gogna l’incentivo edilizio: «Purtroppo il Governo per ragioni politiche e del tutto avulse dalla verità continua a far credere agli italiani che tutti i problemi dell'Italia siano legati al 110%, mentre tutto questo non è assolutamente vero. Però proseguendo su questa strada si arriverà a fare un danno più grande di quanto si immagini».

