Bonus 110%, l’Isola è al capolinea 

Una morte annunciata. Il Superbonus in Sardegna questa volta sembra veramente arrivato al capolinea, registrando nel mese di aprile poco più di 80 pratiche presentante. Nulla in confronto alle migliaia di cantieri aperti ogni mese lo scorso anno. Colpa ovviamente del ridimensionamento degli incentivi fiscali, passati dal 110% dell’importo dei lavori a un meno conveniente 90% con la prospettiva di un’ulteriore riduzione al 65% nei prossimi anni; ma anche dello stop alla modalità “sconto in fattura” che costringerà i proprietari a dover pagare di tasca propria i lavori spalmando poi il recupero delle agevolazioni nelle successive dieci dichiarazioni dei redditi.

Disastro

E mentre al capezzale del bonus moribondo attendono le imprese edili sarde, a tremare per la fine di una misura che ha dato una spinta senza precedenti al settore delle costruzioni ci sono anche decine di migliaia di lavoratori il cui posto è più che mai a rischio a causa del crollo delle commesse. «Come stiamo sostituendo il lavoro che ci garantiva il Superbonus? Col nulla», sbotta Silvio Alciator, dell’Ance Sardegna, l’associazione che raggruppa le aziende delle costruzioni affiliate a Confindustria. «D’altronde come si potrà mai rimpiazzare una misura che in pochi anni ha assicurato oltre due miliardi di euro di investimenti?»

Grido d’allarme

Il rappresentante dei costruttori ne è convinto, «Stiamo attraversando una situazione drammatica, il Bonus al 90% non è infatti un’alternativa valida per mandare avanti il comparto allo stesso ritmo. Inoltre, ci sono infatti troppe famiglie monoreddito che non potranno certamente sostenere una spesa da decine, centinaia di migliaia di euro, per ristrutturare casa. Il Governo avrebbe dovuto prevederlo, ma non ha fatto niente per trovare una soluzione. Se ne accorgerà presto, però. Perché fra quattro o cinque mesi, quando tutti i cantieri avviati col Superbonus termineranno, conteremo decine di migliaia di disoccupati. Allora chi ci governa comprenderà il disastro creato, ma purtroppo sarà forse troppo tardi.