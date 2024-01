Bonus 110, il Parlamento vuole la proroga 

Concedere ancora un paio di mesi di proroga per il Superbonus. Lo chiedono maggioranza e opposizione in diversi emendamenti al decreto con le ultime modifiche sull'agevolazione. Proposte che danno voce agli appelli arrivati nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria sui rischi legati ai tanti cantieri ancora da ultimare. E che alimentano ulteriormente il pressing sul Governo. Che ora dovrà mediare tra la spinta bipartisan e il muro del Tesoro a nuove misure di spesa. Tra i quasi 130 emendamenti all'esame della commissione Finanze della Camera spiccano diverse richieste di proroga condivise da maggioranza e opposizione.

Le ipotesi

Tre testi identici di Pd, FdI e gruppo Misto chiedono di concedere altri 60 giorni a chi a fine dicembre ha raggiunto il 70% dei lavori per avere l'incentivo pieno. Altre proposte presentate dal gruppo Misto, Pd e Fi propongono di dare tempo fino al 29 febbraio, a condizione che i lavori siano almeno al 60%. FdI chiede di estendere (a patto che il Sal, stato avanzamento lavori, a fine 2023 sia al 70%) la possibilità di beneficiare dell'aliquota maggiorata al 110% o al 90% in vigore nel 2023 «anche per i lavori realizzati fino al 30 giugno 2024». Dal partito della premier arriva anche la proposta di un Sal straordinario «entro e non oltre il 29 febbraio 2024», con la possibilità di cessione o sconto in fattura anche nel caso se non si raggiunga il 30% di Sal previsto dalla legge. Allo stesso tempo, per i condomini che invece avvieranno i lavori dopo marzo, la proposta è di ridurre l'agevolazione al 60% nel 2024 e 2025 (a fronte del 70% e 65% previsto dalla legge).

Pressing

È invece bipartisan la richiesta di alzare da 15mila a 25mila il tetto di reddito per accedere al contributo per i “redditi bassi” previsto dal decreto. Le richieste dei partiti guardando anche ai territori colpiti da eventi eccezionali di maltempo. Il M5s poi propone misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati, ma molti sono anche gli interventi di modifica all'articolo che rivede la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ora la palla passa al Ministero dell'economia, che dovrà fare i conti con gli stretti margini di bilancio. Una riunione tecnico-politica tra maggioranza e governo per capire come procedere è già fissata per martedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA