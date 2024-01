Bonus 110, conto aperto da 150 milioni 

È una tempesta annunciata da tempo. L’addio al Bonus 110 sulle ristrutturazioni edilizie ha creato uno strascico di polemiche e proteste che abbraccia imprese e cittadini, uniti per una volta nella disperazione di vedere centinaia di cantieri condominiali in Sardegna a rischio paralisi per la mancanza di risorse sufficienti a completare i lavori.

Timori

Insomma, sebbene il bonus edilizio sia terminato dal 31 dicembre, e le detrazioni dal giorno successivo siano passate dal 110% al 70% dell’importo dei lavori, il conto per i condomini è ancora aperto e salatissimo. In Italia gli interventi non ancora completati ammontano alla stratosferica cifra di 10 miliardi di euro, 150 milioni dei quali in Sardegna. Il problema è sostanzialmente uno: dal 2024, i lavori saranno rimborsati al 70%, ma considerato che le fatture sono pagate solo ad ogni Stato avanzamento lavori (Sal) superato, i lavori effettuati negli ultimi mesi del 2023 che non raggiungono la soglia di uno dei Sal previsti possono non rientrare nel 110%. Una polveriera che rischia di saltare innescando una miriade di contenziosi giudiziari incalcolabili.

Effetto a catena

Con il taglio delle agevolazioni al 70%, infatti, i condomini potrebbero pagare di tasca propria la differenza con il precedente 110% e decidere quindi di non proseguire nella ristrutturazione, dato che, in caso di sconto in fattura, dovranno versare la quota non più coperta dallo sconto fiscale.

Non solo, lo scoglio è duplice: nel caso infatti le ristrutturazioni fatte non avessero garantito il doppio salto di classe energetica necessario ad aggiudicarsi il Superbonus, i condomini si troverebbero beffati perché non più beneficiari di alcuno sconto. Ecco spiegato perché in tanti potrebbero prudentemente decidere di fermare i lavori per non rischiare di spendere soldi inutilmente.

Allarme

Silvio Alciator, rappresentante in Sardegna dell’Ance, l’associazione dei costruttori affiliata a Confindustria, aveva tuttavia previsto tutto da mesi. «Era un caos annunciato. Inevitabile. Non si può fermare all’improvviso una delle misure più importanti del Paese senza prevedere un paracadute per imprese e famiglie che rimangono da un giorno all’altro senza detrazioni. Ma a preoccupare maggiormente è il fatto che questo disastro economico e sociale non è ancora emerso in tutta la sua gravità. A rischio ci sono prima di tutto i cantieri, ma a cascata andranno in crisi le imprese edili, che a loro volta dovranno ridimensionare il giro di affari e saranno costrette a licenziare migliaia di addetti. Per non parlare dei tantissimi contenziosi giudiziari che intaseranno i tribunali civili e si prolungheranno per anni».

L’esponente degli industriali lo ripete da quando è stata decretata la fine del Superbonus. «Il Governo si pentirà di questa decisione. Quando vedrà crollare il gettito dell’Iva, le assunzioni e il Pil si accorgerà quanto fossero importanti le detrazioni edilizie per la ricchezza del Paese. Il dramma purtroppo è che lo capirà forse quando sarà troppo tardi».

