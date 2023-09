Bonucci: umiliato dalla Juve dopo 500 partite 

«Sono stato umiliato dopo più di 500 partite con la Juventus». In un’intervista a Sport Mediaset, l'ex capitano bianconero passato all'Union Berlino, Leonardo Bonucci, racconta il difficile addio alla squadra torinese, l'estate trascorsa fuori dalla prima squadra, le telefonate di Pirlo, Buffon e Chiellini e quella di Spalletti per la Nazionale: il ritorno in azzurro rimane il suo grande obiettivo.

I fatti

«Ho letto e sentito», afferma Bonucci, «cose non vere dette dalla Juventus e dall'allenatore». E sulle tempistiche della scelta fatta dalla Juventus, Bonucci tiene a precisare: «Non è vero che a ottobre 2022 e a febbraio 2023 mi è stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Ho annusato qualcosa solo leggendolo sui giornali fino a quando il 13 luglio Giuntoli e Manna mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra».

L’accusa

«Questa», prosegue Bonucci, «è stata l'umiliazione che ho subito dopo più di 500 partite in bianconero. Ho apprezzato la solidarietà di tanti giocatori, anche attuali, della Juve e di altre squadre. Tutti mi hanno manifestato la loro vicinanza per il comportamento irrispettoso della società».

