Bonucci fuori rosa: non è più nei piani della Juve 

Clamoroso alla Juve: mentre tratta con Kessie del Barcellona e conferma formalmente di voler uscire dal progetto Superlega (ma serve il benestare di Barcellona e Real Madrid), il club mette fuori rosa per scelta tecnica Bonucci nonostante il difensore abbia un altro anno di contratto. Il capitano così rischia di saltare gli Europei 2024 e dovrà trovare un’altra squadra, anche se vuole convincere la società a cambiare idea.

Sul fronte Milan, ieri Pulisic ha firmato il contratto e sta per arrivare il centrocampista olandese Reijnders: l’ultima offerta da 19 milioni più 5 di bonus avrebbe convinto l’Az Alkmaar. I rossoneri valutano anche Cambiaso come riserva di Hernandez. L’Inter intanto prosegue le trattative con Manchester United e Chelsea per cedere il portiere Onana e comprare Lukaku. Si attende l’offerta da 55 milioni per l’estremo difensore, cifra che otterrebbe il sì dei nerazzurri i quali a quel punto rilanceranno per l’attaccante: al momento i Blues hanno rifiutato 30 milioni più bonus. Ma il club di Zhang lavora anche alla cessione di Gosens: il Wolfsburg sul piatto ha messo un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni. Non sufficienti ma una base per trattare e poi coprire il vuoto in rosa con Carlos Augusto del Monza.

Nel frattempo l’Al Hilal dopo Milinkovic Savic starebbe provando a prendere anche Immobile con un contratto di tre anni da circa 15 milioni a stagione più un bonus da 5 milioni alla firma. Indiscrezione che filtra dall’Arabia non si sa quanto attendibile, e in ogni caso il presidente Lotito ha replicato sostenendo di non essere stato avvisato né dal giocatore né dal club, «quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita».

Il laterale Parisi dell’Empoli è di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina, ieri ha fatto le visite mediche e ora firmerà il contratto, mentre i toscani e lo Spezia hanno ufficializzato lo scambio Bandinelli-Gyasi. Il difensore Kristensen del Leeds oggi arriverà a Roma per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi: è il quarto acquisto dopo Ndicka, Aouar e Llorente.

RIPRODUZIONE RISERVATA