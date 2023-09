Bonucci chiede i danni alla Juventus  

Anche ad oltre mille chilometri di distanza, Leonardo Bonucci continua a far parlare di sé dalle parti della Continassa. Nonostante abbia ritrovato un ruolo da protagonista in Germania all'Union Berlino, il difensore non ha messo una pietra sopra quanto successo quest'estate con la Juve. Il mese e mezzo vissuto fuori rosa lo ha ferito e lui passa alle vie legali: gli avvocati del calciatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, hanno presentato una richiesta di risarcimento danni, con il giocatore che denuncia la mancanza di adeguate condizioni di allenamento e di aver subito danni d'immagine. L'ex capitano bianconero ha vissuto da metà luglio a fine agosto tra la Continassa, ma con orari differenti daalla squadra, e il Circolo della Stampa - Sporting, vicino allo stadio Olimpico, dove era seguito da un personal trainer. L’Assocalciatori si è schierata al fianco del calciatore e lui – in caso di vittoria in tribunale – devolverà il risarcimento in beneficenza.

Ieri la moglie Martina Maccari, in un post di Instagram, ha scritto una lunga lettera alla Juventus «da amica tradita». «Pensavo saremmo state fedeli per sempre – ha scritto – ad una storia che parla di vita, di dare e prendere, di sacrificio e riconoscenza, di lavoro e amore, una storia di vita che parlava di un patto di cura. Mi dispiace tanto. Non cambierò strada incontrandoti. Ai patti io tengo fede. Buona Vita».

