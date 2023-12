Bonucci alla Roma Milan, c’è Gabbia 

Mourinho ha detto sì e la Roma si accinge a chiudere l’affare Bonucci: l’ex difensore della Juventus, attualmente in Germania all’Union Berlino, arriverà all’apertura del mercato invernale. La Juve tratta Hojbjerg del Tottenham, l’Inter cerca di assicurarsi le prestazioni di Buchanan, il Milan necessita di rinforzi e pensa anche a sostituire in panchina Stefano Pioli, il Napoli riflette su una possibile rivoluzione.

Giallorossi e rossoneri

Se i tifosi sono contrari all’arrivo del centrale ex bianconero, il tecnico portoghese ha dato il suo assenso viste le assenze prolungate di Smalling e Kumbulla e la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Il 36enne vuole tornare in Italia anche per giocarsi la possibilità di essere convocato dalla Nazionale ai prossimi Europei: dovrebbe firmare fino al termine della stagione per 2,5 milioni di euro lordi. Mentre Renato Sanches è in partenza, il club vuole renderlo al Psg.

Il Milan in crisi pensa al ritorno di Gabbia, al Villareal dallo scorso agosto in prestito. Ma i rossoneri lavorano anche su altri nomi: Kiwior dell’Arsenal, Mukiele del Psg, Badiashile del Chelsea, Lenglet dell’Aston Villa, Kehrer del West Ham, Kelly del Bournemouth. Il tutto mentre la posizione del tecnico Pioli è in bilico. La dirigenza pensa a Conte e De Zerbi: il primo è libero ma ha sempre detto di non voler subentrare a stagione in corso, il secondo è impegnato in Inghilterra col Brighton. In ogni caso, questa sarà l’ultima stagione di Pioli a Milano.

Nerazzurri e bianconeri

Dove, sul fronte nerazzurro, si lavora per far arrivare l’esterno canadese Buchanan, attualmente in forza ai belgi del Bruges. A fronte di una richiesta di 10 milioni, il club di Zhang ne offre 8. Il suo arrivo coprirebbe l’assenza di Cuadrado, fermo sino ad aprile, e potrebbe portare alla cessione di Dumfries, in scadenza di contratto nel 2025.

La Juventus, allungato al 2028 il contratto di Bremer, insiste su Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, per completare una mediana poco strutturata e poco propensa al gol. Si tratta per un prestito con diritto di riscatto. Il danese non ha avuto molto spazio tra gli Spurs: ha giocato 5 partite da titolare sulle 18 del campionato e con Euro2024 alle porte sembra intenzionato a cambiare aria.

I campioni

Il Napoli cerca di mettere a disposizione di Mazzarri una rosa adatta al gioco del neo tecnico per arrivare almeno alla qualificazione Champions. Si pensa a Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona come alternative a Di Lorenzo, mentre come centrali piacciono Demiral dell’Al-Ahli e Dragusin del Genoa. A centrocampo, perso Elmas e con Zielinski in partenza, l’obiettivo è il serbo Samardzic dell’Udinese e ci sono le opzioni Fofana dell’Al-Nassr e Soumaré del Leicester in prestito al Siviglia. In attacco mancherà per un po’ Osimhen (per la coppa d’Africa): restano Simeone (scontento del poco impiego) e Raspadori.

I fischietti

Ci sarebbe un mercato anche per gli arbitri: Daniele Orsato è corteggiato dal campionato saudita, dove riceverebbe un compenso doppio rispetto a quello percepito in Italia.

