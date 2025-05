Bonu e la Ferrini: «Mai vissuta una stagione così» 

Una stagione travagliata, a dir poco. «Drammatica», si spinge a dire Alessandro Bonu, difensore e capitano della Ferrini, reduce da un’annata conclusasi positivamente (con la salvezza ai playout in Eccellenza) ma cominciata male e proseguita peggio. «Mai vissuto una situazione così complicata», aggiunge il veterano, 38 primavere e poca voglia di smettere: «Sono provato, ma fisicamente sto bene. Ora ci prendiamo qualche giorno di vacanza». È capitano da 13 anni «ma non credo sia arrivato il momento di smettere».

Frasi pronunciate ieri nella trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta su Radiolina da Alberto Masu e alla quale ha partecipato, collegato, Michele Fini, allenatore del Latte Dolce in Serie D. «Ero a casa sereno ed è arrivata la chiamata», ha spiegato il tecnico, ex giocatore del Cagliari, arrivato per sostituire Gabriele Setti sulla panchina dei sassaresi reduci da sei ko di fila e protagonista di una salvezza complicata: «Ho dovuto capire in fretta che campionato era e che squadra avevo in mano. I ragazzi tecnicamente non si discutono, erano da recuperare dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento. Mi hanno seguito dal primo giorno». E l’obiettivo è stato raggiunto.

Lo stesso traguardo tagliato dalla Ferrini. «Un miracolo» secondo Bonu, «abbiamo vissuto dieci stagioni in una sola. Abbiamo svoltato quando nessuno ci avrebbe più creduto. Eravamo ultimi». Trenta giornate più le due di spareggio vissute con tre tecnici diversi. Prima Sebastiano Pinna, per sei anni tecnico dei cagliaritani e capace per tre volte di arrivare ai playoff; poi dopo un mese le sue dimissioni («una botta difficile da superare», ha detto il capitano) e l’arrivo di Bebo Antinori, che però non è riuscito a dare la svolta; infine la promozione a primo allenatore di Pier Paolo Mura, «persona intelligente. E noi ci siamo responsabilizzati». Quindi la risalita e i playout con l’Alghero, due pareggi che hanno premiato chi in campionato si è piazzato davanti in classifica. «Siamo stati fortunati», il commento di Bonu, che poi ha puntato il dito contro il mercato e l’addio di tanti giocatori che formavano «lo zoccolo duro» della squadra: «Sino a gennaio avevo paura di perdere compagni ogni giorno. La società, abituata a programmare, è rimasta spiazzata da questa novità. Poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo svoltato grazie ai miei compagni, unici artefici di una salvezza miracolosa e meritata».

