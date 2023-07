Bonu approda alla cos l’arzachena perde pezzi 

Colpo della Costa Orientale Sarda (Serie D) che ha ingaggiato il difensore ventinovenne Federico Bonu. Nella scorsa stagione il giocatore ha indossato la maglia dell’Arzachena. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha giocato con Porto Torres, Nuorese, Lanusei e Budoni. Dovrebbe far coppia con Matteo Gallo, in arrivo dal Cassino. Per l’attacco nel mirino sono finiti Marcos Sartor (Arzachena), che però ha anche altre richieste importanti, e Alessandro Aloia, che lascerà l’Atletico Uri. Piace anche il centrocampista Luca Manca, corteggiato da società di Serie C come la Casertana. Tra i confermati, Sergio Nurchi e Andrea Demontis.

L’Arzachena, in attesa di nuovi sviluppi societari, continua a perdere pezzi. Oltre a Bonu, va via il difensore Matteo Marinari che ha firmato col Ticino. Il Latte Dolce porta a Sassari, con la formula del prestito, Antonio Marras, classe 2005, di proprietà dell’Alghero. I giovani Paolo Pinna e Guido Aliberti, classe 2007 sempre dell’Alghero, si trasferiscono alla Torres. Samuele Pinna, difensore ex Uri e Torres, si è accasato al Ghilarza in Eccellenza. Colpo della Ferrini Cagliari che ha strappato alla concorrenza il centrocampista Sandro Scioni, reduce dalla promozione in Serie D col Budoni.

Altre conferme in casa Tharros: restano Gabriel Perilli e Fabio Enna. In precedenza la società aveva annunciato l’arrivo del difensore Andrea Facelli, ex Sestese, e degli argentini Juan Martin La Valle e Santiago Arnaudo, entrambi provenienti dal Villasimius come il tecnico Antonio Prastaro.

Il centrocampista Federico Caredda dopo una stagione a Lanusei fa ritorno al Tortolì (Promozione). Il Bonorva di Gian Mario Rassu ha chiuso la trattativa con Davide Viale (2000) ex Torres e Li Punti. Si rinforza anche il Monastir con l’arrivo di Gianmarco Paulis. Il centrocampista Alessandro Lai rientra a Ussana.

