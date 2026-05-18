Bonorva vicino al traguardo tanto inseguito 

Si dice che la classifica finale rispecchi i reali valori espressi sul campo, a prescindere da eventuali circostanze fortunate e sfortunate capitate durante il campionato. Una teoria forse applicabile ai playoff di Promozione, e allora domenica prossima si capirà se, come sembra evidente, il successo per 2-0 del Bonorva a Villacidro nella gara di andata sia stato davvero il primo passo per i biancorossi verso il grande salto in Eccellenza al termine di una stagione lunga e complicata chiusa al secondo posto nel girone B.

La squadra sinora ha dimostrato di meritare questo traguardo e i 14 punti di vantaggio ottenuti a fine stagione sulla terza classificata nel gruppo nord (l’Ozierese) non erano frutto del caso. Solo un Alghero fuori categoria le ha impedito di conquistare l’accesso diretto al massimo torneo regionale, traguardo ora a un passo. La Villacidrese non va data per spacciata avendo in rosa qualità e spessore sufficienti e complicare la vita agli avversari; tuttavia il margine di due reti e il fattore campo fanno pendere la bilancia a favore dei prossimi padroni di casa.

«Siamo contenti perché a Bonorva non siamo abituati a queste partite», il commento del ds Sebastiano Pintore ieri su Radiolina nella trasmissione L’Informatore sportivo, «soprattutto davanti a squadre come Villacidrese e Alghero che hanno vissuto un altro tipo di calcio. È stato bello l’atteggiamento, i ragazzi hanno saputo soffrire e sfruttare bene le occasioni. Abbassare la guardia sarebbe un errore gravissimo, ma l’allenatore terrà alta la concentrazione. Siamo fiduciosi, ora sappiamo di essere una squadra di carattere e che giocatori abbiamo».

Tra loro c’è Domenico Saba, capace a 34 anni di arrivare secondo nella classifica marcatori con ben 28 reti in 31 gare. Solo l’uruguaiano Diego Barboza del solito Alghero gli è arrivato davanti con 33 gol in 32 presenze. Pochi mesi fa a Oristano il Bonorva ha anche vinto per la prima volta la Coppa Italia di Promozione contro il Castiadas (dopo aver sconfitto nel penultimo atto proprio l’Alghero) e giovedì scorso il presidente Roberto Marruncheddu rispondeva così alla domanda se questo potesse essere l’anno giusto per il salto: «Sì, perché abbiamo costruito un progetto ambizioso». L’Eccellenza «è una realtà diversa», chiude Pintore, «vedremo dove si potrà arrivare. Villacidrese permettendo». E con la spinta del paese: «Ci segue, domenica a Villacidro sono venuti 200 tifosi».

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