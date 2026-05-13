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Promozione.
14 maggio 2026 alle 00:07

Bonorva si prepara per la finale playoff «È l’anno giusto» 

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Bonorva. Domenica 17 maggio è una data che il Bonorva ha cerchiato col pennarello rosso nella sua agenda da diverse settimane. È il giorno dell’ultima trasferta della stagione, la più importante: l’andata della finale playoff di Promozione contro la Villacidrese. I campidanesi, eliminato il Guspini al primo turno e il Castiadas in semifinale, arrivano all’appuntamento dopo una bagarre, lunga un campionato, tra le prime forze del girone A. Al contrario del B a nord dominato dall’Alghero e, in parte, proprio dal Bonorva, che grazie ai punti di distacco con le inseguitrici ha saltato i turni preliminari.

Il paese del Meilogu freme e, come consuetudine, accompagnerà la squadra in massa. «Saremo in tanti – commenta il presidente Roberto Marruncheddu – stiamo organizzando la trasferta con entusiasmo. Quando senti il coinvolgimento della comunità affronti le sfide con un altro spirito. Dopo la grande festa per la conquista della Coppa Italia di categoria», vinta sul Castiadas il 2 maggio, «arriviamo agli ultimi atti dei playoff carichi ma con una giusta dose di tensione, coscienti della difficoltà della gara che andremo ad affrontare. Potrebbe essere l’anno giusto per il salto? Sì, perché abbiamo costruito un progetto ambizioso lavorando tanto e in sintonia tra dirigenti, staff tecnico e squadra».

Michele Pulina, l’allenatore dei biancorossi, fa da eco all’entusiasmo scandito in parole dal suo presidente. «Il finale di stagione in crescendo è il frutto del lavoro di ogni componente della società. Abbiamo costruito questo percorso con fatica e ambizione settimana dopo settimana, avendo la volontà di competere per obiettivi sempre più importanti. Il mio Bonorva ha avuto una crescita importante: non si deve dimenticare il fatto che il gruppo, a inizio stagione, fosse completamente nuovo. Che squadra siamo? Una che cercherà di imporre le proprie idee sul campo e che proverà il tutto per tutto per un traguardo storico. Affronteremo gli avversari, con uno stato mentale positivo, consapevoli dell’importanza della sfida. La Villacidrese ha un grande organico costruito per vincere, oltre a ottime individualità in tutti i reparti. In una finale i valori si equivalgano, entrambe giocheremo per vincere».

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