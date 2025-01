bonorva senza ostacoli 

Castelsardo 1

Bonorva 2

Castelsardo (4-3-3) : Moroni, Fiori, F. Pastore, Manconi, Patacchiola, Pinna, Bazzoni, Bombagi (68’ Sechi), Palmas, Nieddu (76’ Gaspa), Abozzi (87’ Gadau). In panchina Melis, Strinna, Galante, Lintas, Sini, Capula. Allenatore Borrotzu.

Bonorva (4-3-3) : Ruggiu, Cabella, Sanna, Ferrer, Gutierrez, Fini (93’ Carta), Asara, Luiu, Ligio, Camara, G. Foddai (78’ O.Foddai). In panchina Mannoni, Meloni, Castagna, Nieddu, Cavaglieri, Vigliani, Gueli. Allenatore Pulina.

Arbitro : Casula di Ozieri.

Reti : 32’ Asara, 45’ G. Foddai, 61’ Fiori.

Castelsardo. La sfida tra due tecnici che, da calciatori, al gol davano del tu, circa 750 reti segnate tra Antonio Borrotzu e Michele Pulina in carriera, si risolve in favore di quest’ultimo e del suo Bonorva. Partita condizionata dal vento fastidioso. In avvio, palo colpito da Luiu che fa carambolare la palla su Moroni.

La svolta

La gara si sblocca al 32’: Asara è magistrale su punizione dai 30 metri insaccando il pallone nel sette. Ancora Bonorva al 41’, Fini colpisce una traversa ancora da lontano e nell’ultimo istante del primo tempo punizione di Luiu, Moroni non trattiene e Foddai segna con un tap in. La partita si riapre al 61’, quando da calcio d’angolo di Palmas Fiori segna in mischia dopo un batti e ribatti. Sul 1-2 portieri protagonisti, interventi da applausi di Moroni su corner e di Ruggiu su punizione di Palmas e successiva respinta di Abozzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA