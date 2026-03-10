Bonorva e Alghero, chi perde è fuori 

Due settimane fa la gara di andata, terminata a reti bianche; stasera si gioca il match di ritorno e si scoprirà chi accederà all’ultimo atto della competizione. Bonorva e Alghero scendono in campo alle 18 per disputare la seconda parte delle semifinali di Coppa Italia di Promozione; accede alla finale chi segna un gol in più e in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore.

La sfida si annuncia aperta, anche se l’Alghero in campionato (girone B) ha dominato sin dalla prima giornata incamerando al momento 77 degli 81 punti in palio nelle 27 giornate giocate sinora. Ma il Bonorva guarda caso è proprio la formazione seconda in classifica, distante 17 lunghezze dai catalani ma comunque in grado di mettere in difficoltà la battistrada. Soprattutto in una competizione differente, nella quale tutto può accadere. Non sarà semplice, perché i giallorossi ospiti non hanno intenzione di lasciare alcunché per strada e un altro trofeo dopo la vittoria del campionato (ormai certa) non guasta di sicuro; ma in 90’ anche l’imponderabile a volte può accadere.

La seconda semifinale è in programma tra una settimana: in questo caso il Castiadas, terzo nel gruppo A, in casa deve ribaltare la sconfitta per 1-0 subita dall’Arborea lo scorso 25 febbraio.

