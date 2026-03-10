VaiOnline
Promozione.
11 marzo 2026 alle 00:17

Bonorva e Alghero, chi perde è fuori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due settimane fa la gara di andata, terminata a reti bianche; stasera si gioca il match di ritorno e si scoprirà chi accederà all’ultimo atto della competizione. Bonorva e Alghero scendono in campo alle 18 per disputare la seconda parte delle semifinali di Coppa Italia di Promozione; accede alla finale chi segna un gol in più e in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore.

La sfida si annuncia aperta, anche se l’Alghero in campionato (girone B) ha dominato sin dalla prima giornata incamerando al momento 77 degli 81 punti in palio nelle 27 giornate giocate sinora. Ma il Bonorva guarda caso è proprio la formazione seconda in classifica, distante 17 lunghezze dai catalani ma comunque in grado di mettere in difficoltà la battistrada. Soprattutto in una competizione differente, nella quale tutto può accadere. Non sarà semplice, perché i giallorossi ospiti non hanno intenzione di lasciare alcunché per strada e un altro trofeo dopo la vittoria del campionato (ormai certa) non guasta di sicuro; ma in 90’ anche l’imponderabile a volte può accadere.

La seconda semifinale è in programma tra una settimana: in questo caso il Castiadas, terzo nel gruppo A, in casa deve ribaltare la sconfitta per 1-0 subita dall’Arborea lo scorso 25 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 