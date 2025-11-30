VaiOnline
Al Comunale.
01 dicembre 2025 alle 00:27

Bonorva cinico e vincente 

Niente da fare per il Coghinas trafitto da azioni su corner 

Coghinas 1

Bonorva 2

Coghinas (4-4-2) : Perez, Fiorentino, Esposito (15’ pt. Serra), Val Pablo, Ramirez (41’ st. Doukar), Mateucci, Meli (13’ st. Seu), Troisi, De La Mata, Radovanovic, Viale. In panchina Carbonara, Billi, Cascioni, Bo, Ruiu, Deriu. Allenatore Paolo Congiu.

Bonorva (4-4-2) : Vassallo, Spanu (19’ st’ Pusceddu), Matteo Sanna, Zappareddu, Soro, Gutierrez, Madeddu, Tedde, Camara, Pinna (44’ st. Jara), Saba. In panchina Masala, Brizzi, Cocco, Pittalis, Sangare, Matassa, Francesco Sanna. Allenatore Michele Pulina.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : 18’ st. Radovanovic (r), 36’ st. Matteo Sanna, 43’ st. Tedde.

Note : ammoniti Meli, Radovanovic, Gutierrez, Matteo Sanna, Tedde,Spanu; angoli: 7 a 6 per il Coghinas.

Santa Maria Coghinas. Dopo una gara giocata alla pari, il Coghinas di mister Congiu si deve piegare al Bonorva di mister Pulina grazie ai due corner ben calciati da Pinna e trasformati da Matteo Sanna e Luca Tedde. Era già successo nella partita infrasettimanale di Coppa Italia con l’Alghero e ora si dovrà lavorare molto su questo dettaglio.

Al 15’ rigore per gli ospiti: si incarica del tiro Saba, ma il suo tiro angolato è bloccato dall’ottimo Perez. Le reti arrivano invece nella ripresa: Al 18’ l’arbitro fischia un rigore per il Coghinas: il tiro di Radovanovic sbatte sotto la traversa e si infila alle spalle di Vassallo. Al 36’, su calcio d’angolo battuto da Pinna, Matteo Sanna indisturbato segna di testa. Al 43’ altro corner Luca Pinna indisturbato si precipita sul primo palo e mette in rete per la vittoria del Bonorva.

