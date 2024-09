Bonorva celebra Santa Maria Bambina 

È la riscoperta della ricchezza della fede, fatta di segni concreti e trasmessa lungo i secoli, un momento di grande devozione che si combina con lo spettacolo e i colori delle manifestazioni civili che, in questa edizione della festa per la patrona Santa Maria Bambina, vedranno protagonista la cantante bolognese, Elettra Lamborghini. Il culto alla Natività nato nel solco della memoria e della tradizione, come ogni rito religioso che si rispetti è legata a momenti particolarmente significativi della storia di Bonorva. Nel paese del Meilogu le celebrazioni hanno preso il via giovedì 5 settembre, e per quattro giorni sarà un susseguirsi di occasioni per onorare il giorno in cui una discendente della linea di Re Davide sarebbe divenuta la Madre del Salvatore.

Un culto senza frontiere che a Bonorva trova il suo fulcro nella chiesa della Natività di Maria Vergine, eretta dal 1582 per volontà dell'allora parroco di Bonorva Jacopo Passamar, poi vescovo della diocesi di Ampurias e Civita e infine arcivescovo di Sassari. Dopo la cena tipica bonorvese, nella piazza Santa Maria è andata in scena la gara poetica in limba con i noti poeti Tore Senes e Bruno Agus, accompagnati dai Tenores di Orgosolo. Nel ricco programma confezionato dai fedales del 1974, la seconda giornata in calendario, quella di ieri, è stata dedicata ai giochi per i bambini e al concerto degli olbiesi Collage.

Oggi, dopo la recitazione dei Vespri solenni alle 18.30, a scaldare la serata sarà l’artista Elettra Lamborghini, conduttrice televisiva, cantante pop e reggaeton italiana con all’attivo 2 album e oltre 7 milioni di follower su Instagram. La sua esibizione, sul palco della piazza centrale dalle 22, sarà preceduta da un dj set nell’area concerti (fronte ospedale Manai).

Domani il momento culminante con la cerimonia dell’incontro con gli stendardi nella sala consiliare e la santa messa, a partire dalle 18.30, accompagnata dal coro Paulicu Mossa. Al termine la processione per le vie del paese con il simulacro di Santa Maria Bambina, i cavalieri in costume tradizionale, la banda musicale di Ittiri e i gruppi folk di Bonorva, seguiti da Santu Jacu di Orosei, Janas di Sennori, Arcidanese di San Nicolò d’Arcidano, San Michele Arcangelo di Bono, Città di Sassari, Ittiri Cannedu, Ammentu Lussuerzesu di Santu Lussurgiu, Paulilatino, Ortakis di Bolotana e Tradizioni Popolari di Macomer. Alle 22, grandi balli.

