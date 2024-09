Bonorva, buona la prima Il Bosa si deve arrendere 

Bonorva 4

Bosa 2

Bonorva (4-3-3): Mannoni, Pala (44' st Scigliano), Sanna, Lopez, Brizzi, Gutierrez, Fini, Camara, Oggiano, Asara, Foddai (42' Vigliani). In panchina Firinu, Cabella, Sotgiu, Meloni. Allenatore Pulina (squalificato).

Bosa (4-4-2) : Viale, Pes (4' st Mura), Pischedda, Romero, Appeddu, Carta (29' st Marras), Unali, Di Angelo, Rossetti, Bonaveri (9' st Fara), Pesce. In panchina Vasquez, Mattiello, S. Carboni, Fiorini, Sassu. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 16' Asara, 23' Carta, 29' Fini, 34' Oggiano; nel secondo tempo 40' Mura, 50' Asara (r).

Note : espulso Lopez; ammoniti Gutierrez, Rossetti, Mura.



Bonorva. Il Bonorva supera il Bosa passando in vantaggio con Asara. Pari ospite con Carta. Il Bonorva allunga con Fini e Foddai. Nel finale Mura riapre il match ma Asara chiude I conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA