Bonorva 3

Arzachena 2

Bonorva (4-3-3): Mannoni, M. Sanna, Jara, Madeddu, Camara (25’ st Spanu), Soro (15’ st Sangare, 52’ Malgari), Zappareddu, Pinna, A. Pusceddu (25’ st Cocco), Chelo (34’ st Gutierrez), Saba. In panchina Masala, F. Sanna, Carta, Brizzi. Allenatore Pulina.

Arzachena (4-3-3): Copetti, Cannone, Mayer, Stendardi, Fiorini, Saggia, Goy, Donati, Massafra (29’ st Babou), Fernández, Bonivardi. In panchina Russu, Bonora, Columbano, Antonucci, Porcu, E. Pusceddu, Abeltino, Pereira. Allenatore Ottaviani.

Arbitro: Dascola di Cagliari.

Reti: pt 10’ M. Sanna, 26’ Donati; st 16’ Saggia, 30’ Saba (r), 49’ Gutierrez.

Note: ammoniti Camara, Soro, A. Pusceddu, Massafra, Bonivardi, Fiorini, Goy, Sangare, Babou, Jara, Fernández.

Bonorva. All’ultimo respiro, un centrale difensivo schierato da pivot svetta ed esulta per il gol del sorpasso. Succede di tutto al Chicchitto Chessa, in una partita pazza di rincorse e rimonte, rigori siglati e sbagliati, bagnata da cartellini gialli (11) e gol. Il primo arriva dopo soli dieci minuti da corner: Saba telecomanda e Sanna beffa di testa Copetti sul primo palo. Donati pareggia (26’) su un’uscita avventata di Mannoni. Chelo (31’) scheggia la traversa. Saggia (38’) e Pinna (42’) concludono a fil di palo.

Ad inizio ripresa premono gli ospiti in avanti e trovano il raddoppio col tap-in di Saggia (16’) su un tiro di Bonivardi, respinto. Al 23’ potrebbe arrivare il tris ma Donati sbaglia dagli 11 metri, a differenza di Saba (30’) che firma il pari. Al 42’ Mannoni salva su Bonivardi. In pieno recupero, Zappareddu sventaglia e Gutierrez incorna in rete.

