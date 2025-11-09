VaiOnline
Al Chessa.
10 novembre 2025 alle 00:39

Bonorva all’ultimo respiro 

Vince nel recupero grazie all’incornata di Gutierrez 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bonorva 3

Arzachena 2

Bonorva (4-3-3): Mannoni, M. Sanna, Jara, Madeddu, Camara (25’ st Spanu), Soro (15’ st Sangare, 52’ Malgari), Zappareddu, Pinna, A. Pusceddu (25’ st Cocco), Chelo (34’ st Gutierrez), Saba. In panchina Masala, F. Sanna, Carta, Brizzi. Allenatore Pulina.

Arzachena (4-3-3): Copetti, Cannone, Mayer, Stendardi, Fiorini, Saggia, Goy, Donati, Massafra (29’ st Babou), Fernández, Bonivardi. In panchina Russu, Bonora, Columbano, Antonucci, Porcu, E. Pusceddu, Abeltino, Pereira. Allenatore Ottaviani.

Arbitro: Dascola di Cagliari.

Reti: pt 10’ M. Sanna, 26’ Donati; st 16’ Saggia, 30’ Saba (r), 49’ Gutierrez.

Note: ammoniti Camara, Soro, A. Pusceddu, Massafra, Bonivardi, Fiorini, Goy, Sangare, Babou, Jara, Fernández.

Bonorva. All’ultimo respiro, un centrale difensivo schierato da pivot svetta ed esulta per il gol del sorpasso. Succede di tutto al Chicchitto Chessa, in una partita pazza di rincorse e rimonte, rigori siglati e sbagliati, bagnata da cartellini gialli (11) e gol. Il primo arriva dopo soli dieci minuti da corner: Saba telecomanda e Sanna beffa di testa Copetti sul primo palo. Donati pareggia (26’) su un’uscita avventata di Mannoni. Chelo (31’) scheggia la traversa. Saggia (38’) e Pinna (42’) concludono a fil di palo.

Ad inizio ripresa premono gli ospiti in avanti e trovano il raddoppio col tap-in di Saggia (16’) su un tiro di Bonivardi, respinto. Al 23’ potrebbe arrivare il tris ma Donati sbaglia dagli 11 metri, a differenza di Saba (30’) che firma il pari. Al 42’ Mannoni salva su Bonivardi. In pieno recupero, Zappareddu sventaglia e Gutierrez incorna in rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 