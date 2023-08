Bonorva al tecnico Rassu  con l’obiettivo Eccellenza 

Bonorva. Gian Mario Rassu è l’allenatore scelto dalla dirigenza per guidare la Polisportiva Bonorva che si appresta a disputare il girone B del campionato di Promozione.

Lui, che lo scorso anno è riuscito a vincere la Coppa Italia di categoria e la Supercoppa con l’Usinese, arrivando al secondo posto nel torneo poi vinto dal Tempio, è chiamato a ripetersi con la compagine biancorossa. A fianco a lui un direttore sportivo di grande esperienza, Marco Marras, col quale ha condiviso tre anni a Thiesi.

Tanti i propositi per la stagione, uno in particolare: salire in Eccellenza. Un traguardo che si vuole centrare anche grazie a una sontuosa campagna acquisti iniziata con due importanti riconferme: quelle di Hernan Salazar e Fabrizio Torresi, tra i migliori dello scorso anno. In mezzo gli arrivi di Andrea Cossu, uno dei pupilli dell’allenatore silighese, Salvatore Budroni, Luca Olianas, Davide Viale, Sebastian Lamacchia, Gennaro Milone, Simone Porcu, Giovanni Piu, del bomber Federico Ferrari, Mariano Solinas, Alessandro Mazoni, Alessio Lintas, Alessandro Piga, Gabriele Sanna e Santiago Achaval.

Non è escluso che il duo Rassu-Marras metta a segno qualche altro colpo di mercato a ridosso dell’inizio della Coppa Italia, in programma il 3 settembre, in un triangolare che vedrà il Bonorva impegnato con il Pozzomaggiore e la Macomerese.



