Bonorva a un passo dal salto in alto 

Villacidrese 0

Bonorva 2

Villacidrese (4-4-2) : Riccio (27’ st Doneddu), Laconi, Atzeni (27’ st Bellu), Saias, Caferri, Mascia, Paulis, Demurtas, Mereu (27’ st Manca), Agostinelli (37’ st Cirronis), Atzei (11’ st Muscas). In panchina Melis, Lussu, Pinna, Figus. Allenatore Mingioni.

Bonorva (4-4-2) : Mannoni, Soro (49’ st Caria), Sanna, Jara, Cordoba, Madeddu (32’ st Spanu), Zappareddu, Chelo (41’ st Caddeo), Pinna (43’ st Pusceddu), Saba, Camara. In panchina Vassallo, Gutierrez, Caria, Silanos, Matassa, Nieddu. Allenatore Pulina.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 23’ Saba, 33’ Chelo.

Note : ammoniti Laconi, Demurtas, Zappareddu e Spanu.

Villacidro. Il Bonorva si impone per 0-2 in trasferta nella gara di andata della finale playoff di Promozione contro la Villacidrese: un risultato netto che consente alla squadra del tecnico Pulina di mettere un piede in Eccellenza in vista della sfida di ritorno prevista domenica prossima. Sconfitta amara per i ragazzi dell’allenatore Mingioni, chiamati a un’autentica impresa al Comunale Chicchito Chessa.

Primo tempo

Intensità è la parola chiave nei primi minuti di gioco. Le squadre danno vita a una gara ricca di capovolgimenti di fronte continui, anche se almeno inizialmente i due portieri non vengono chiamati a eseguire interventi particolarmente impegnativi.

Al 13’ il primo squillo del Bonorva con la conclusione di Madeddu parata in due tempi da Riccio. Un minuto dopo l’imbucata di Mereu è perfetta per Atzei che trova la rete ma è in posizione di fuorigioco. Gli ospiti continuano a spingere e dopo un’occasione sciupata da Zappareddu trovano il gol che sblocca il risultato: Saias incespica su una palla rilanciata dalle retrovie, raccoglie Saba che entra in area di rigore e con il sinistro insacca. Reazione immediata della Villacidrese con la punizione di Agostinelli che termina sulla traversa.

Al 33’ il raddoppio del Bonorva: Riccio è miracoloso sia sul tiro da fuori di Zappareddu sia sul tentativo di Saba, ma non può nulla sul tap-in di Chelo.

Secondo tempo

Ritmi più bassi a inizio ripresa. Al 5’ Agostinelli non inquadra lo specchio della porta a seguito di uno svarione del portiere Mannoni. La spinta della squadra di Mingioni si fa più costante e al 24’ l’estremo difensore del Bonorva respinge l’ennesimo tentativo di Agostinelli. Nel prosieguo dell’azione Muscas calcia alle stelle.

Nel recupero gli ospiti vanno vicinissimi alla terza rete in contropiede con Pinna ma il suo tiro termina sul fondo.

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