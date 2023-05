Bonomi blinda l’ET «Progetto-chiave per lo sviluppo»  

Una giornata densa, in cui non ha risparmiato critiche alla politica, specialmente sui ritardi nel campo delle riforme: «Auspicavamo che il Pnrr fosse l’occasione giusta, invece devo dire che è tutto fermo», ha detto Bonomi, in un discorso che ha toccato di sfuggita l’argomento dei trasporti aerei («ma per parlare del problema delle tariffe ci vorrebbe un giorno intero»), dei bonus edilizi e delle Zes: «Dove ci sono i traffici sono aumentati dell’8,4%. E potrebbero funzionare meglio. Purtroppo ci dimentichiamo che abbiamo a disposizione la più grande autostrada naturale, cioè il Mediterraneo. I collegamenti per spostare le merci sono fondamentali, ma non possono essere lasciati solo al mercato». Un riferimento alla questione energia è d’obbligo, nell’unico pezzo d’Italia che aspetta ancora il metano: «In attesa della transizione, serve un ponte fossile-fossile. E questo non è un tema solo italiano».

La sua è una visita blindatissima: pubblicizzata solo tra i tesserati e pochi addetti ai lavori. Neanche una parola con i cronisti. Eppure Bonomi non è uno che le manda a dire: lo confermano le strigliate alla politica fatte lontano dai microfoni durante la giornata di ieri e il resoconto impietoso dei gap dell’Isola. Il perché di tanta chiusura sta forse nella delicatezza del momento, che vede il vertice sardo di Confindustria coinvolto sia in vicende giudiziarie, sia nelle trattative per la privatizzazione degli aeroporti. Sarà un caso, ma l’argomento è tabu. Almeno nelle riunioni ufficiali. Anche se certamente è stato al centro degli incontri più ristretti, organizzati prima e dopo il summit di Bonomi con il tessuto imprenditoriale sardo.

Si all’Einstein Telescope, «progetto da ammirare, che rappresenta il futuro, per il quale bisogna lavorare tutti uniti». Ma il piano per trasformare Sos Enattos in un gigantesco orecchio per captare le onde gravitazionali «ha un valore se lo caliamo in una cornice di sviluppo industriale della Sardegna». Carlo Bonomi è concreto. Il presidente di Confindustria sa che sull’ET si gioca il futuro dell’Isola, però non dimentica il contesto in cui tutto questo dovrebbe essere realizzato: «Il telescopio ha senso se facciamo le altre infrastrutture. Da imprenditore so che per andare da Cagliari a Nuoro servono due ore, e che trasportare le merci è un problema perché non sempre i traghetti le imbarcano», dice davanti alla platea di imprenditori, riunita nella sede cagliaritana dell’associazione degli industriali.

Si all’Einstein Telescope, «progetto da ammirare, che rappresenta il futuro, per il quale bisogna lavorare tutti uniti». Ma il piano per trasformare Sos Enattos in un gigantesco orecchio per captare le onde gravitazionali «ha un valore se lo caliamo in una cornice di sviluppo industriale della Sardegna». Carlo Bonomi è concreto. Il presidente di Confindustria sa che sull’ET si gioca il futuro dell’Isola, però non dimentica il contesto in cui tutto questo dovrebbe essere realizzato: «Il telescopio ha senso se facciamo le altre infrastrutture. Da imprenditore so che per andare da Cagliari a Nuoro servono due ore, e che trasportare le merci è un problema perché non sempre i traghetti le imbarcano», dice davanti alla platea di imprenditori, riunita nella sede cagliaritana dell’associazione degli industriali.

La giornata

La sua è una visita blindatissima: pubblicizzata solo tra i tesserati e pochi addetti ai lavori. Neanche una parola con i cronisti. Eppure Bonomi non è uno che le manda a dire: lo confermano le strigliate alla politica fatte lontano dai microfoni durante la giornata di ieri e il resoconto impietoso dei gap dell’Isola. Il perché di tanta chiusura sta forse nella delicatezza del momento, che vede il vertice sardo di Confindustria coinvolto sia in vicende giudiziarie, sia nelle trattative per la privatizzazione degli aeroporti. Sarà un caso, ma l’argomento è tabu. Almeno nelle riunioni ufficiali. Anche se certamente è stato al centro degli incontri più ristretti, organizzati prima e dopo il summit di Bonomi con il tessuto imprenditoriale sardo.

Il discorso

Una giornata densa, in cui non ha risparmiato critiche alla politica, specialmente sui ritardi nel campo delle riforme: «Auspicavamo che il Pnrr fosse l’occasione giusta, invece devo dire che è tutto fermo», ha detto Bonomi, in un discorso che ha toccato di sfuggita l’argomento dei trasporti aerei («ma per parlare del problema delle tariffe ci vorrebbe un giorno intero»), dei bonus edilizi e delle Zes: «Dove ci sono i traffici sono aumentati dell’8,4%. E potrebbero funzionare meglio. Purtroppo ci dimentichiamo che abbiamo a disposizione la più grande autostrada naturale, cioè il Mediterraneo. I collegamenti per spostare le merci sono fondamentali, ma non possono essere lasciati solo al mercato». Un riferimento alla questione energia è d’obbligo, nell’unico pezzo d’Italia che aspetta ancora il metano: «In attesa della transizione, serve un ponte fossile-fossile. E questo non è un tema solo italiano».

Il progetto

L’argomento centrale di tutta la giornata è l’Einstein Telescope. Bonomi assiste alla presentazione del progetto fatta da Alessandro Aresu (capo della segreteria tecnica del Miur), Fernando Ferroni (del comitato scientifico per la candidatura italiana dell’ET) e Alessandro Cardini (Istituto nazionale di fisica nucleare). In serata la partecipazione – in videoconferenza – di due ministre. Anna Maria Bernini (Università) ha ribadito l’importanza di quella che ritiene «una scommessa italiana che sarà una grande opportunità per la Sardegna, grazie alle sue ricadute in tutti campi». La cagliaritana Marina Calderone (Lavoro), ha sottolineato «la grande importanza del progetto per la scienza e per il ruolo dell’Italia sul piano dell’innovazione e della ricerca». Interventi arrivati subito dopo i discorsi del sindaco Paolo Truzzu, dell’assessora regionale agli Affari generali Andreina Farris e del presidente di Confindustria Maurizio De Pascale.

Il principio

C’è spazio anche per parlare del principio d’insularità, che dopo il primo riconoscimento nella Costituzone stenta a decollare: «La Sardegna è interessante solo quando ci sono le elezioni, poi la classe politica nazionale e regionale sparisce», è il commento velenoso di Bonomi.

Il tema è caro a Michele Cossa, presidente della commissione speciale regionale per l’insularità: «Alla Sardegna spetta di focalizzare il tema, enuclearne i contenuti, elaborare politiche e proposte operative. Ma al Governo spetta l’altro pezzo, senza il quale stiamo parlando di aria fritta: trovare le risorse e attivare gli strumenti normativi e di programmazione necessari. Finché il Governo non capisce questo non vedo come possa parlare di autonomia differenziata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata