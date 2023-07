Bonomi approda al Barisardo San Vito, due colpi 

Il Budoni ha confermato Nicola Raimo. L’esterno sinistro, 28 anni, è cresciuto nel settore giovanile del club, vanta 250 presenze in serie D e ha indossato anche le maglie di Casarano e Francavilla.

Il Barisardo, neo promosso in Eccellenza, scioglie le riserve e annuncia il nuovo allenatore: si tratta di Claudio Bonomi, lombardo classe 1972, ex giocatore di Napoli, Torino, Empoli, Lecce, Sampdoria. È stato anche protagonista della scalata dalla Serie C2 alla B della favola Castel di Sangro totalizzando 146 presenze e segnando 15 reti. La prima esperienza da allenatore risale al 2010, quando aveva guidato il Castello 2000 in Prima categoria ottenendo nella stagione successiva la promozione. Nel 2017 l’esperienza col Roccasicura in Promozione. Due anni fa era approdato al Volturnia e nell’ultima stagione è stato il tecnico del Castel di Sangro. Ora ha scelto Barisardo. Lo ha annunciato il presidente Roberto Ibba: «Bomoni sposa in pieno il progetto Barisardo con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella e migliorare quanto di straordinario fatto gli scorsi anni da Alberto Cavasin prima e Celestino Ciarolu dopo». Adesso la società potrà lavorare per la costruzione della rosa. Diversi giocatori hanno già cambiato aria.

I movimenti

L’attaccante Nicolas Muscas (classe 2005) passa dal Carbonia (Eccellenza) al Latte Dolce in Serie D. Si tratta di un giovane molto interessante richiesto dal tecnico dei sassaresi Mauro Giorico. La Tharros a sua volta ha tesserato il portiere Francesco Cabasino (2005), ex dell’Arborea. Il centrocampista Federico Tanda, ex Primavera della Torres, si è accasato con l’Ossese.

In Promozione altro tassello per il Bonorva, che ha ingaggiato Alessio Lintas (2004), ex del Latte Dolce e della Lanteri Sassari. Dopo le esperienze con lo stesso Latte Dolce e con l’Ossese, Federico Altea rientra al Sorso dove ha iniziato la carriera. Doppio colpo di mercato del San Vito: alla corte del confermatissimo Angelo Padiglia arrivano l’esterno Alessandro Floris e il portiere Paolo Ganadu. La società ora è alla ricerca di un attaccante, mentre il centrocampista Nicolas Ridolfi è passato allo Jerzu. È in partenza anche l’altro argentino Emanuel Chingolani.

