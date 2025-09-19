Bono, a Mens Sana  Moggia, Calzaretta Muzzi e Torricelli 

L’ultima serata di Mens Sana, in programma oggi, si aprirà alle 17.30 in piazza Trieste con il giornalista e curatore del progetto “Pallonate in faccia” Valerio Moggia, che porterà a Bono i suoi libri “Il calcio è politica” (People), “Storia popolare del calcio” e “La coppa del morto. Storia di un mondiale che non dovrebbe esistere” (editi da Ultra). Con Moggia dialogherà Michele Biccone. L’incontro sarà preceduto dall’intervento della Compagnia Teatrale Bono.

Alle 18.30 ci sarà Francesca Muzzi, che parlerà con Francesco Fiori del saggio “Giochiamo anche noi. L’Italia del calcio gay” (Ultra). Il festival si chiuderà al Teatro Rex a partire dalle 21.30 con il giornalista Nicola Calzaretta e l’ex calciatore e allenatore Moreno Torricelli. Calzaretta, firma di punta del Guerin Sportivo, presenterà al pubblico i libri “Le cose perdute del calcio. Un viaggio nel tempo, un gioco della memoria. Per vedere l’effetto che fa” (NFC), “I colori della vittoria. Le maglie che hanno fatto la storia della Juventus” (Goalbook) e la raccolta fotografica “La favola della Juventus. Da Platini a Ronaldo: quarant’anni con l’obiettivo puntato sulla Vecchia Signora e i suoi eroi” (NFC). Con Moreno Torricelli dialogherà Francesco Aresu.

RIPRODUZIONE RISERVATA