Bonino a Renzi: «Riprendiamo il dialogo con Calenda» 

«È segno di una squadra che funziona. Sono molto grato a Emma Bonino. Io e lei siamo molto diversi, è vero: io sono una persona non molto calma, sono un tipo esuberante, Emma invece ha un profilo molto più diplomatico. Siamo però d'accordo su diverse cose, come per esempio il superamento del diritto di veto».

Lo dice a Metropolis Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a proposito dell'invito alla calma che Emma Bonino ha fatto al forum dell'Ansa per le elezioni Europee. «Secondo me Ursula von der Leyen ha fallito. Emma Bonino dice “Vediamo come vanno le elezioni e poi ne parliamo”. Secondo me non sono due interventi tra loro contrapposti. Faccio notare che io e Emma Bonino in queste Europee siamo gli unici a parlare di Europa», aggiunge Renzi.

Dei temi considerati fanno parte le possibili alleanze in Europa e il futuro presidente della Commissione europea. «Io non so», ha premesso il leader di Italia Viva, «cosa farà Meloni. Le avevo consigliato di spostare il suo partito al centro, glielo avevo consigliato un anno fa e non mi ha ascoltato. Non so che cosa farà. Se la Meloni potrebbe sostenere Draghi? Io, se fossi lei, abbraccerei Draghi per tutta la vita».

