«Bonifico lento» Salis, i domiciliari slittano ancora 

Mercoledì scorso sembrava questione di ore, rischia invece di slittare alla prossima settimana la scarcerazione di Ilaria Salis, la 39enne in carcere da oltre 15 mesi a Budapest con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti neonazisti. Il 15 maggio il tribunale di seconda istanza le aveva concesso di lasciare il carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta per andare ai domiciliari, con il braccialetto elettronico e dietro pagamento di una cauzione di 16 milioni di fiorini ungheresi, poco più di 40mila euro. Ma proprio questo passaggio, spiegano i familiari di Salis, sta allungando la sua detenzione in carcere perché, tra festività e tempi tecnici delle banche per un bonifico in valuta diversa dall’euro, il denaro inviato giovedì scorso non è ancora arrivati sul conto di Gyorgy Magyar, l’avvocato ungherese di Ilaria Salis, che a sua volta dovrà girarli alla Corte di giustizia di Budapest.

«Non sappiamo ancora quando uscirà, potrebbe essere nei prossimi giorni o anche la settimana prossima e venerdì potrebbe ancora essere detenuta in carcere e quindi verrà portata in aula ancora in manette e catene», ha spiegato Roberto Salis, arrivato ieri mattina nella capitale ungherese assieme alla moglie Roberta «con uno spirito molto diverso perché speriamo finalmente di poterla riabbracciare e portarla ai domiciliari». «Non è ancora arrivato il bonifico in Ungheria - ha aggiunto - Stiamo aspettando che questo avvenga e che ci sia un interessamento dell’ambasciata per garantire che tutti i documenti sono pronti». Proprio l’ambasciata è stata la prima tappa del suo ennesimo viaggio a Budapest, mentre oggi andrà in carcere in visita alla figlia e poi incontrerà l’avvocato Magyar, mentre i due legali italiani Eugenio Losco e Mauro Straini arriveranno domani.

