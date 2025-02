Bonifici dal conto dell’amica, indagati 

Novantamila euro di bonifici effettuati dall’applicazione bancaria nel giro di pochi giorni e quattro persone indagate. Ora per uno dei quattro è scattata una misura cautelare, divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Il quarantenne di Solarussa è stato sentito dal gip Salvatore Carboni: accanto al suo difensore, l’avvocata Cristina Puddu, l’indagato per indebito utilizzo di mezzi di pagamento ha deciso di rispondere alle domande, negando la sua responsabilità sui bonifici. Tanto che dal momento della denuncia della donna, una cinquantenne sua amica, i due hanno continuato a frequentarsi. Ma sarebbe stata anche la persona offesa a non addebitare all’indagato responsabilità sui bonifici.

L’inchiesta

Era scattata lo scorso maggio, quando la donna si era accorta che dal suo conto erano spariti circa novantamila euro: bonifici partiti nel giro di pochi giorni dall’applicazione bancaria a beneficio di altre persone. Che risultano indagate. Nei giorni scorsi il pubblico ministero Andrea Chelo ha chiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare per il quarantenne, che non può avvicinarsi alla donna. Durante l’interrogatorio, però, ha negato qualsiasi responsabilità, ripercorrendo quanto accaduto nei giorni in cui erano stati effettuati i bonifici. Al termine dell’udienza l’avvocata Puddu ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Carboni la revoca della misura cautelare, sostenendo la mancanza di elementi che possano giustificarla. Ora il gip dovrà valutare preliminarmente la posizione del pubblico ministero e, alla luce del parere, adotterà la decisione. Che potrebbe arrivare già domani.

