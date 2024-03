«Bonifiche urgenti, spetta a Igea intervenire» 

«Stagione turistica salva? A questo punto sembra proprio di sì, ma in attesa delle verifiche sulle acque del mare, la prudenza è d’obbligo». L’assessore al Turismo del Comune di Arbus, William Collu, tira un sospiro di sollievo dopo i primi esiti delle analisi dell’Arpas: «Il peggio è passato, l’enorme preoccupazione per il rischio che lo sversamento i acque di miniera in mare potesse compromettere la stagione balneare ormai alle porte sembra superato». E aspetta che passi la Pasqua per conoscere la salute del mare.

«Per il mare - spiega il direttore dell’Arpas, Alessandro Sanna - le condizioni meteo non hanno consentito di svolgere direttamente attività di monitoraggio nello specchio d’acqua antistante la spiaggia. Da un primo campione prelevato nell’immediato dalla Capitaneria di porto di Oristano, analizzato presso i laboratori della nostra agenzia, risulta che i parametri analizzati rispettano gli standard di legge di Qualità ambientale, in linea con i dati storici».

Sulla piena del fiume restano dubbi e perplessità. In tanti si chiedono quale sia stata l’origine all’ingrossamento del fiume e della piena di acqua rossa mai vista prima. Le indagini proseguono su più fronti. «Nei periodi di scarsa pioggia», spiega Sanna, «l’acqua deposita lentamente sul rio materiali; al contrario quando l’acqua è tanta, trasporta quello che trova e il colore diventa più intenso. A Piscinas il fiume rosso potrebbe essere causato dalle piogge abbondanti unite al rilascio dell’acqua dalla diga».

Il presidente di Legambiente del Medio Campidano, Ruggero Ruggeri, afferma: «Confrontando la situazione ormai storica delle miniere, in particolare del rio Irvi, appare evidente che col passar del tempo l’acqua che scorre è sempre più limpida. La concentrazione dei metalli pesanti si riduce di anno in anno.Ora è il momento di programmare seriamente le bonifiche e partire subito. Diversamente chissà per quanto tempo ancora saremo qui a parlare di rischi e di stagione compromessa». E il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, ricorda: «La vecchia Provincia di Cagliari ottenne un finanziamento per realizzare un impianto di depurazione delle acque a Casargiu. Con passaggio al Medio Campidano, da assessore all’Ambiente, sollecitai la direzione dell’intervento per accelerare i tempi. I costi di gestione elevatissimi, soprattutto per lo smaltimento dei materiali inquinanti, bloccò l’iter. Spetta a Igea ripartire, anche in fretta». (s. r.)

