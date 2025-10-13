Bonifiche, si prova a cambiare marcia 

Bonifiche ambientali ferme al palo: a Piscinas, Ingurtosu e Montevecchio, terre minerarie nei Comuni di Arbus e Guspini, che hanno sopportato il peso di oltre 50 anni di inquinamento, ancora una volta si registra un grave ritardo nel risanamento del suolo. Nei giorni scorsi, nella sala riunioni della presidenza della Regione, è stato istituito il Tavolo tecnico permanente, coordinato dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per le bonifiche del sito d’interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”.

L’intesa

L’obiettivo è accelerare attraverso una serie di attività: l’adozione di iniziative per facilitare il risanamento, riunioni periodiche sull’avanzamento dei lavori, coinvolgimento delle comunità locali e flusso costante di informazioni alla popolazione, azioni correttive. «È un’iniziativa importante - ha sottolineato il Prefetto - nell’ambito del complesso processo di bonifica del sito. Impegno massimo per promuovere sinergia tra le amministrazioni al fine di superare le difficoltà». La richiesta del tavolo permanente per il monitoraggio costante dei lavori, tramite il coinvolgimento del prefetto, è partita dal governo centrale. «Nell’area di Montevecchio – dice il deputato di Arbus, Gianni Lampis – vanno spesi i 56 milioni di euro per il ripristino dei suoli, se la Regione non vuole occuparsene, lo dica e l’iter verrà commissariato. Per un anno ci siamo sentiti dire che a settembre Igea avrebbe depositato il progetto. Prevedibile il contrario, in una delibera di Giunta di agosto per gli anni 2025-2027 la parola bonifica non compare». Le stesse prove di pompaggio finanziate con 1.243.610 euro non sono state avviate.

Ambiente e sviluppo

Oltre alla Prefettura, il protocollo, della durata di tre anni, è stato firmato da ministero dell’Ambiente, Regione, Città Metropolitana di Cagliari, Province del Medio Campidano e del Sulcis Iglesiente, Anci, Arpas ed Ispra. Per tutti rappresenta «un impegno concreto e condiviso per nuove prospettive economiche e sociali». Una storia in cui a fare le spese dei ritardi è soprattutto il turismo che fatica a decollare. «Il sito - ha ricordato l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi - è di competenza statale, ma la Regione, con tutte le sue strutture, sta fornendo un supporto significativo, anche attraverso l’approvazione di questo protocollo. Uno strumento che mette ordine e metodo in un processo che troppo a lungo ha sofferto lentezze e sovrapposizioni». Il neo presidente del Medio Campidano, Giuseppe De Fanti, conosce bene il problema come ex assessore provinciale e come sindaco di Guspini: «La ripartenza della Provincia passa anche dalla tutela dell’ambiente, punto strategico e nevralgico per questo territorio. È uno dei punti fondamentali del programma di rinascita».

