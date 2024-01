Bonifiche, scontro Comune-Igea 

«Intendo mettere sulla bilancia quanto Igea spenda delle risorse pubbliche, in avvocati per gli incarichi legali contro il Comune d’Iglesias e quanto invece per la missione per cui è sorta, ovvero bonificare e mettere in sicurezza il territorio. Inoltre m’impegnerò per impedire il trasloco della sua sede amministrativa a Cagliari». Così il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai risponde all’appello lanciato dalle rsu aziendali della società in house della Regione, con cui nei giorni scorsi avevano accusato l’amministratore unico di comportamenti antisindacali, dopo una richiesta d’incontro (per discutere anche del presunto decentramento delle attività) che sarebbe stata disattesa.

Il sindaco

«Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori - prosegue Usai - ed in verità anche io sono in attesa di poter incontrare l’amministratore. Un mese fa siamo stati convocati dalla Regione per un’importante faccenda riguardante il sito di Porto Flavia, ma ha disertato l’incontro. Ormai Igea sembra una repubblica gestita da un proprio presidente che si permette di gestire l’azienda come ritiene opportuno, spostando addirittura le sedi amministrative. Comunico di aver effettuato due accessi agli atti, uno civico e generalizzato, l’altro invece come soggetto interessato a procedimenti specifici, tra i quali la gestione dei beni». Usai spiega di volere capire quanto la società, sotto la gestione di Caria, abbia speso fino ad oggi per gli incarichi legali contro il Comune d’Iglesias (in ballo ci sarebbero fra le altre, dei ricorsi al Tar per il ponte di Campo Pisano e la messa in sicurezza di Porto Flavia) e quanto per l’ipotesi di decentrare la sede amministrativa a Cagliari: «Igea ha un patrimonio enorme che non riesce a valorizzare e a mettere in sicurezza. - prosegue Usai - questo anche per la gestione del suo socio unico e la responsabilità ricade anche sull’assessorato all’Industria. Sarà importante capire se dal comunicato del “controllo analogo” della Regione, ci sia stata l’autorizzazione alle spese effettuate per tutte le pratiche sopraccitate».

L’azienda

Intanto l’amministratore unico d’Igea, Michele Caria, si ritiene stupito dai contenuti del documento a firma delle rsu: «Ho convocato le organizzazioni sindacali per il prossimo 10 gennaio - rivela - sarà un’occasione per chiarirsi». Lo stesso amministratore non intende alimentare polemiche di alcun tipo e si limita a dichiarare: «Per quanto concerne il territorio comunale iglesiente, le nostre operazioni si svolgono quotidianamente. Tutti i giorni ci occupiamo delle pulizie, della chiusura dei cancelli minerari, di quella dei fornelli e di tutti gli altri lavori che rientrano nelle nostre competenze. Il territorio asseconda un piano di chiusure minerarie fatto due anni fa e approvato dalla Regione e noi stiamo rispettando tutti gli impegni».

RIPRODUZIONE RISERVATA