Bonifiche, restituiti i soldi non spesi 

Il Comune di Assemini ha dovuto restituire 6.500 euro alla Regione. L’importo è il residuo non speso di un fondo ambientale da 70mila euro, ottenuto dal Comune nel 2019, erogato con uno scopo preciso: ripulire aree degradate da abbandono di rifiuti.

Il finanziamento

Nell’ottobre 2024 la Giunta comunale aveva approvato una serie di interventi per la bonifica di alcune zone del centro extraurbano soggette all’abbandono incondizionato e selvaggio dei rifiuti. A tale scopo era stata presentata apposita richiesta di finanziamento alla Regione. Il Comune aveva ottenuto nel 2019 70mila euro, sufficienti a ripulire solo alcune aree degradate. Nel 2020 l’amministrazione comunale aveva poi provveduto ad affidare il servizio a una ditta specializzata e, nel 2021, aveva ricevuto l’autorizzazione dalla Regione per poter utilizzare alcune somme rimaste a disposizione.

Da restituire

Tutto fermo fino allo scorso novembre, quando la “Cosir”, che si occupa di servizi di igiene ambientale, ha confermato la disponibilità a eseguire ulteriori interventi di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, fino all’esaurimento delle somme regionali ancora a disposizione ed entro il 31 dicembre 2024.

Un apposito documento ha certificato l’ultimazione dei lavori e il corretto avvio a trattamento dei rifiuti raccolti. Tutto bene se non fosse che nel luglio 2025, dopo che la Regione ha esaminato il rendiconto e dei lavori, è emerso che il Comune ha speso 63.570 euro a fronte del contributo di 70mila. Ora Assemini dovrà provvedere alla restituzione dell’importo non utilizzato.

La polemica

«Molti cittadini segnalano rifiuti abbandonati in centro e soprattutto nell’agro», ha commentato la consigliera di opposizione Niside Muscas: «Non spendere e restituire il 10 per cento dell’importo ottenuto significa non aver ripulito il 10 per cento del territorio possibile. Davvero non ci erano utili?».

Replica il sindaco Mario Puddu: «Sono economie di qualche anno fa, le dobbiamo restituire».

In tempi recenti, sono state scoperte e sequestrate diverse discariche abusive, sia di rifiuti industriali e pericolosi che di auto, lungo la Statale 130 e a S’Abixedda, Sa Traia e Dei Canadesi. Le indagini hanno portato alla denuncia di imprenditori e titolari di attività responsabili della gestione illecita di questi rifiuti. (sa. sa.)

