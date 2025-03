Bonifiche, parlamentari e prefetti a Montevecchio 

Si è conclusa ieri con il sopralluogo nell’ex compendio minerario di Montevecchio la due giorni della delegazione dell’ottava commissione Ambiente della Camera. I deputati Gianni Lampis, Silvio Lai, Dario Iaia, Francesca Ghirra, Dario Giagoni e Susanna Cherchi hanno seguito il corso del rio Irvi che nel marzo dello scorso anno trascinò i fanghi di pozzo Sanna fino alle dune di Piscinas. La delegazione, che giovedì sera in prefettura a Cagliari ha fatto il punto sulle bonifiche (ancora da realizzare) con i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, ha così potuto vedere lo stato dei luoghi. «Si tratta di un patrimonio immenso che merita di essere recuperato e protetto. Benché non rientri tra le mie competenze faro il possibile perché il progetto di riqualificazione vada avanti», ha detto il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo che ha accompagnato gli onorevoli per tutta la giornata. «Pur conoscendo il territorio mi sono reso conto che servono interventi urgenti perché la situazione è peggiorata», ha aggiunto il deputato del Pd Silvio Lai. A ringraziare i commissari con una nota stampa sono stati gli assessori regionali all’Industria e all’Ambiente, Emanuele Cani e Rosanna Laconi, che hanno sottolineato «il cambio di passo» anche grazie al rilancio di Igea». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA